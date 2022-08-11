Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler - Son Dakika
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Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler

11.08.2022 17:36

Ünlü türkücü Nihat Doğan, önceki gün İranlı hayranı Arzu ile dünyaevine girdi. Doğan ve gelinin 'Ki Zava ki Büke' şarkısı eşliğinde kurtlarını döktükleri anlar sadece Haberler.com'da yer aldı.

Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız dünya evine girdi. Çift, yakın çevresini davet ettikleri bir de düğün yaptı.

3 AYLIK HAMİLE

İranlı gelinin 3 aylık hamile olmasından dolayı apar topar düğün yapan çiftten merakla beklenen ilk kare de geldi. Kır düğünü yapan çift, gelinlik ve damatlıkla poz verdi. Ancak düğünden başka görüntü paylaşılmadı.

Nihat Doğan'ın düğünden çok özel görüntüler! Gelin ve damat 'Ki Zava!!ki Büke' ile kurtlarını döktü

EĞLENCELİ ANLAR İLK KEZ HABERLER.COM'DA

Nihat Doğan'ın düğündeki eğlenceli anlar ise sadece Haberler.com tarafından yayınlandı. Görüntülerde damat ve gelin, 'Ki Zava ki Büke' şarkısı eşliğinde kurtlarını döküyor. Çiftin mutluluğuna yakınları da eşlik etti.

Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! Gelin ve damat 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktü
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Nihat Doğan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler - Son Dakika
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