Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler

Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız dünya evine girdi. Çift, yakın çevresini davet ettikleri bir de düğün yaptı.

3 AYLIK HAMİLE

İranlı gelinin 3 aylık hamile olmasından dolayı apar topar düğün yapan çiftten merakla beklenen ilk kare de geldi. Kır düğünü yapan çift, gelinlik ve damatlıkla poz verdi. Ancak düğünden başka görüntü paylaşılmadı.

EĞLENCELİ ANLAR İLK KEZ HABERLER.COM'DA

Nihat Doğan'ın düğündeki eğlenceli anlar ise sadece Haberler.com tarafından yayınlandı. Görüntülerde damat ve gelin, 'Ki Zava ki Büke' şarkısı eşliğinde kurtlarını döküyor. Çiftin mutluluğuna yakınları da eşlik etti.