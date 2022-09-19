Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi! Hastanede tedaviye alındı

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Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, motor kazası yaptı. Gelen ilk bilgilere göre Ilıcalı'nın ters yönden seyir halinde olan bir araçla çarpıştığı ve çarpmanın etkisiyle kolunda kırık oluştuğu öğrenildi.

2019'DA DA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Ilıcalı, 2019 yılında da lüks spor otomobiliyle otobanda seyir halindeyken aracının lastiği patlaması sonucunda kaza geçirmişti. Kazayı yara almadan atlatan Ilıcalı, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" açıklamasını yapmıştı.

ANNE VE BABASINI DA TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞTİ

Acun Ilıcalı, anne ve babasını trafik kazasında kaybetmiş, kızının vücudunda da 18 kırık oluşmuştu. Bu kazadan sonra yoğun bir travma geçirerek bir yıl boyunca evden çıkmayan Ilıcalı, sonrasında eşinden de boşanmıştı.