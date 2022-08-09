Survivor ve MasterChef yarışmaları hayli ilgi gören ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın özel hayatı da hayranları ve takipçileri tarafından sıklıkla takip ediliyor. Ilıcalı son olarak kızı Banu ve eski eşi Seda Başbuğ'un birlikte verdiği poz nedeniyle gündeme geldi.
Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı ve annesi, hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Banu Ilıcalı sonra olarak annesi Seda Başbuğ ve kızıyla bir pozunu paylaştı.
Acun Ilıcalı'nın eski eşini görenler şaştı kaldı. Güzelliğiyle hayran bırakan Seda Başbuğ ve kızının pozlarına "Abla kardeş gibiler", "Seda Hanım abla gibi duruyor" yorumları yağdı.
İşte o poz:
Son Dakika › Magazin › Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor - Son Dakika