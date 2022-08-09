Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor

09.08.2022 17:44

Gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'un güzelliği dikkat çekerken kızı Begüm'e benzerliği de görenleri şaşırttı.

Survivor ve MasterChef yarışmaları hayli ilgi gören ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın özel hayatı da hayranları ve takipçileri tarafından sıklıkla takip ediliyor. Ilıcalı son olarak kızı Banu ve eski eşi Seda Başbuğ'un birlikte verdiği poz nedeniyle gündeme geldi.

GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAMI SEÇİYORLAR

Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı ve annesi, hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Banu Ilıcalı sonra olarak annesi Seda Başbuğ ve kızıyla bir pozunu paylaştı.

GÜZELLİĞİYLE HAYRAN BIRAKTI

Acun Ilıcalı'nın eski eşini görenler şaştı kaldı. Güzelliğiyle hayran bırakan Seda Başbuğ ve kızının pozlarına "Abla kardeş gibiler", "Seda Hanım abla gibi duruyor" yorumları yağdı.

İşte o poz:

Acun Ilıcalı'nın ilk eşinin fotoğrafı hayran bıraktı! Gözlerden uzak bir yaşam sürüyor
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Acun Ilıcalı, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor - Son Dakika


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