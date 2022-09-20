Ünlü yönetmen Woody Allen emekli mi oluyor? Temsilcisinden ilk açıklama geldi - Son Dakika
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Ünlü yönetmen Woody Allen emekli mi oluyor? Temsilcisinden ilk açıklama geldi

20.09.2022 11:11
Ünlü yönetmen Woody Allen emekli mi oluyor? Temsilcisinden ilk açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde emekli olacağına dair haberler çıkan 86 yaşındaki dünyaca ünlü yönetmen Woody Allen'ın temsilcisinden iddialarla ilgili açıklama geldi. Ünlü yönetmenin temsilcisi çıkan haberleri, "Şu anda emekli olmaya hiç niyeti yok ve 50. filmini çekmek için Paris'te olmaktan çok heyecanlı." sözleriyle yalanladı.

Son olarak Paris'te Wasp 22 isimli filmin çekimleri için hazırlanan dünyaca ünlü yönetmen Woody Allen'ın emekli olacağına dair haberler sinema dünyasında büyük bir şaşkınlık yaratırken, Allen cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

"ŞU ANDA EMEKLİ OLMAYA HİÇ NİYETİ YOK"

Allen adına açıklamada bulunan yönetmenin temsilcisi iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

"Woody Allen asla emekli olduğunu söylemedi, başka bir roman yazdığını da söylemedi. Film yapmamayı düşündüğünü, sinema deneyiminin büyük bir aşığı olduğu için akış platformlarına yönelik filmler yapmak onun için çok eğlenceli olmadığından, film yapmamayı düşündüğünü söyledi. Şu anda emekli olmaya hiç niyeti yok ve 50. olacak olan yeni filmini çekmek için Paris'te olmaktan çok heyecanlı."

ALLEN'İN SÖZLERİ KAFALARDA SORU İŞARETİ YARATMIŞTI

Allen, Haziran ayında aktör Alec Baldwin ile Instagram Live röportajında film yapım süreciyle ilgili hayal kırıklığını dile getirmişti: "Heyecanın çoğu gitti. Şimdi bir film yapıyorsunuz ve ardından akışa ya da görüntüleme başına ödemeye gidiyor. Aynı şey değil. Benim için o kadar zevkli değil."

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