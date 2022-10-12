Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki oje detayı dikkat çekti! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü - Son Dakika
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Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki oje detayı dikkat çekti! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü

12.10.2022 18:35

Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda ojeli tırnaklarıyla dikkat çeken başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafında bu kez siyah ojeleriyle gündem oldu. Adeta ikiye bölünen sosyal medya kullanıcıları, "Tırnaklarına oje sürerek gençlere kötü örnek olmuş", "Bir erkeğin oje sürmesi ne kadar doğru?", "İstediğini yapabilir, kendisine yakıştırmış" gibi yorumlar yaptı.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda kadrosunda yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin galasına ve 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına siyah ojeli tırnaklarıyla katılınca sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

OJELİ TIRNAKLARIYLA ASANSÖRDE SELFİE ÇEKTİ

Kaygılaroğlu bugün yine ojeli tırnaklarıyla görüntülendi. Asansörde selfie çeken Kaygılaroğlu'nun bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medya kullanıcıları, "Erkeklerde oje akımı mı başlıyor?", "Tırnaklarına oje sürerek gençlere kötü örnek olmuş" ve "Bir erkeğin oje sürmesi ne kadar doğru?" yorumlarında bulundu. Birçok kullanıcı ise "İstediğini yapabilir, kendisine yakıştırmış" gibi destekleyici yorumlar yaptı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğrafında ojeli tırnakları gözlerden kaçmadı! Sosyal medya ikiye bölündü
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Kaynak: Snob Magazin

Uraz Kaygılaroğlu, İbrahim Selim, Erşan Kuneri, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki oje detayı dikkat çekti! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü - Son Dakika

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