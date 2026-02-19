Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Haberin Videosunu İzleyin
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli\'ye mesaj gönderdi
19.02.2026 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli\'ye mesaj gönderdi
Haber Videosu

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde 'Yeraltı' dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu telefonla arayarak tebrik etmişti. Ünlü oyuncudan da Bahçeli'ye yanıt gecikmedi. Hem de dizinin içerisinde canlandırdığı Bozo karakteri aracılığıyla...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu arayarak Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryonun ekranlara taşınmasından memnuniyet duyduğunu belirtmişti.

Bahçeli, açıklamasında "Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim" ifadelerine yer vermişti.

"GÖRDÜM, GÖRDÜM BİR DEVLET VAR"

NOW TV'deki Yeraltı dizisinin Bozo karakteri Uraz Kaygılaroğlu'ndan geçtiğimiz günlerde kendisini öven Bahçeli'ye teşekkür mesajı gecikmedi. Dizinin son yayınlanan bölümünde Kaygılaroğlu, Bozo karakteri aracılığıyla "Tam umudumu kaybetmiştim. Gördüm, gördüm bir devlet var. Ama gizli ama derin bir devlet var" diyerek Bahçeli'ye mesaj gönderdi.

Uraz Kaygılaroğlu, Devlet Bahçeli, Televizyon, Politika, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • kenan mutlu kenan mutlu:
    O diziler günlük mü çekiliyor,kim bilir o sahne ne zaman çekildi,devlet bahçeli geçen gün söyledi daha,yemedik yani bu haberi 6 14 Yanıtla
    Erdogan Metin Erdogan Metin:
    O sahne geçen sene çekilmiş Kenan:)) yani eleştirecek yorum yapacak önümü buldun? 6 0
    İbrahim Halil SARI İbrahim Halil SARI:
    sen hangi çağda yaşıyorsun hangi devirdesin günümüz teknolojisi aldı gidiyor başını araya 5 kelime eklemek çok mu zor 6 0
  • Ahmet PEHLİVAN Ahmet PEHLİVAN:
    Adam uyuşturucudan para kazanmış ve yaptıgı iş belli ama hayatını seyreden gençler özenırse ne yapacak bunamı teşekkür edılir boş işler 1 0 Yanıtla
  • Hakki Devran Hakki Devran:
    :)))) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:34:40. #7.11#
SON DAKİKA: Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.