Ahmet Mümtaz Taylan ile "empati" Başlıyor - Son Dakika
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Ahmet Mümtaz Taylan ile "empati" Başlıyor

09.08.2022 19:02
Ahmet Mümtaz Taylan ile "empati" Başlıyor

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, gerçek yaşam öykülerini her hafta ekranlara taşıyacak ve ünlü konuğuna o yaşamlara gidip, onların yerine geçip empati kurmasını isteyecek.

NTV ekranlarına şimdiye dek televizyon dünyasında hiç yapılmamış bir format gelecek. Ahmet Mümtaz Taylan'ın ünlü konukları, her hafta başka hayatlara gidip, haberlere konu olmuş insan hikayelerini görüp, onların yaşadıklarıyla, acılarıyla, mutluluklarıyla, aşklarıyla, gözyaşlarıyla empati kuracaklar. Ünlü konuklar yaşanmış hikayelerle empati kurarken, belki de bambaşka hayatları, bambaşka gerçekleri ortaya çıkacak...

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkabaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor.

Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati 17 Ağustos'tan itibaren her çarşamba 21: 00'de NTV'de.

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Kaynak: Snob Magazin

Ahmet Mümtaz Taylan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ahmet Mümtaz Taylan ile "empati" Başlıyor - Son Dakika

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