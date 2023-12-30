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Uzmanlar, Serdar Ortaç'ın sigara, alkol ve sahneyi bırakmaması durumunda felç kalabileceğini söyledi - Son Dakika
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Uzmanlar, Serdar Ortaç'ın sigara, alkol ve sahneyi bırakmaması durumunda felç kalabileceğini söyledi

Nuroloji uzmanı Semih Erden, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç gibi MS hastalarının sigara ve alkolü bırakmaları gerektiğini ve aşırı stresli aktivitelerden kaçınmaları gerektiğini belirtti. Ortaç'ın bu uyarılara rağmen alışkanlıklarını sürdürmesi ve sahne hayatına devam etmesi durumunda felç kalma ihtimalinin yüksek olduğu ve ölüm riski taşıdığı ifade edildi.

Uzmanlar, Serdar Ortaç\'ın sigara, alkol ve sahneyi bırakmaması durumunda felç kalabileceğini söyledi
30.12.2023 - 18:28,
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Uzmanlar ünlü şarkıcının sigara, alkol ve sahneyi bırakmadığı takdirde felç kalacağını söylediler.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü şarkıcı Serdar Ortaç felç kalabilir. Nuroloji uzmanı Semih Erden, Serdar Ortaç gibi bu tür MS hastalarının acilen sigara ve alkolü bırakmaları gerektiğini söyledi. Erden, ayrıca Ortaç'ın sahne hayatını da sonlandırması gerektiğinin altını çizdi.

MS Hastaları aşırı stres ve beden yorgunluğu yaratan aktiviteler ve işlerden kaçınmaları gerektiğini söyleyen Erden aksi takdirde hastanın felç kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve ölüm riski de taşıdığını söyledi.

SERDAR ORTAÇ'I BEKLEYEN TEHLİKELER

Yıllardır alkol ve sigara kullanan ünlü şarkıcı Ortaç tüm uyarılara rağmen bu alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Sahne alması da tehlikeli görülen şarkıcı bu yaz sadece 100'e yakın konser vermişti.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Uzmanlar, Serdar Ortaç'ın sigara, alkol ve sahneyi bırakmaması durumunda felç kalabileceğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzmanlar, Serdar Ortaç'ın sigara, alkol ve sahneyi bırakmaması durumunda felç kalabileceğini söyledi - Son Dakika
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