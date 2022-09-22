Doğaya dikkat çekmek isteyen Yılmaz Morgül'ün kıyafeti ödül törenine damgasını vurdu - Son Dakika
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Doğaya dikkat çekmek isteyen Yılmaz Morgül'ün kıyafeti ödül törenine damgasını vurdu

22.09.2022 21:04

Bir ödül törenine katılan Yılmaz Morgül'ün kıyafeti fazlasıyla dikkat çekti. Uzun süredir gündemde olmayan ünlü şarkıcı, "Doğayı kurtarın hayatınızı kurtarın" pankartıyla ağaç adam olarak sahne aldı.

Türk sanat müziğinin renkli simaları arasında yer alan Yılmaz Morgül, uzun zamandan bu yana gündemde yoktu. Morgül son olarak ilginç bir şekilde gündeme geldi.

AĞAÇ ADAM OLDU

Türk Sanat Müziği'nin ünlü ismi Yılmaz Morgül, bir ödül töreninde doğaya dikkat çekti. Morgül, ödülünü almak için 'Doğayı kurtarın hayatınızı kurtarın' pankartıyla ağaç adam olarak sahneye çıktı.

"DOĞA OLMADAN NEFES ALAMAYIZ"

Morgül, sahnede şöyle konuştu: Dünya bugün hiç istemediğimiz iklim noktasına ulaşmıştır. Seller, felaketler ve tsunamiler arttı. Bu uyarıları dikkate almadığımız için neredeyse hep maske takıp dolaşacağımız bir zamana geldik. Biz insanoğlu kendi ellerimizle bu hale getirdik. Doğanın bize ihtiyacı yok. Doğa biz olmadan da nefes alabilir ama biz insanlar doğa olmadan nefes alamayız."

Uzun süredir gündemde olmayan Yılmaz Morgül'den ilginç eylem
Uzun süredir gündemde olmayan Yılmaz Morgül'den ilginç eylem
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Kaynak: Snob Magazin

Yılmaz Morgül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doğaya dikkat çekmek isteyen Yılmaz Morgül'ün kıyafeti ödül törenine damgasını vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğaya dikkat çekmek isteyen Yılmaz Morgül'ün kıyafeti ödül törenine damgasını vurdu - Son Dakika
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