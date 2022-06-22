Kütahya Valisi Ali Çelik, müzisyen Öncül Günyeli ile öğrencilerini makamında kabul etti.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çelik, konuklarının Dünya Müzik Günü'nü tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Kütahya, Magazin, Son Dakika
Son Dakika › Magazin › Vali Çelik, müzisyen Öncül Günyeli ile öğrencilerini makamında kabul etti - Son Dakika
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.