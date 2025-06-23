Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Haberin Videosunu İzleyin
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı
23.06.2025 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı
Haber Videosu

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Zara, sahne aldığı Girne'de zayıflama sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. ''Bu bir estetik kaygısı değil, sağlıklı yaşama geçiş süreci'' diyen sanatçı, kas kaybı yaşamadan yağ oranını azaltmayı hedefleyen tıbbî diyetle hem beden dengesini koruduğunu hem de gençlik enerjisini yeniden kazandığını belirtti.

Türk Halk Müziği ve Fantezi müziğin sevilen isimlerinden Zara, bu kez güçlü sesiyle değil, geçirdiği fiziksel dönüşümle gündemde. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken sanatçı, sahne aldığı Girne'de formunun sırrını ilk kez açıkladı.

"BU BİR YAŞAM TARZI, GEÇİCİ DEĞİL"

Zara, 10 kilonun üzerindeki kaybını sadece estetik bir hedef olarak değil, aynı zamanda bir sağlık yatırımı olarak gördüğünü söyledi. "Bu benim kendime meydan okumam" diyen ünlü sanatçı, diyetinin sadece kilo vermeye değil, vücudu yeniden dengelemeye yönelik olduğunu vurguladı.

TIBBİ DESTEKLİ BİR YAKLAŞIM BENİMSEDİ

Zara'nın ifadesiyle, uyguladığı yöntem bir 'tıbbî diyet'. Bu diyetin temelinde, kas kaybı yaşamadan yağ oranını azaltmak, faydalı yağları doğru dozda almak ve vücudun su-tuz dengesini korumak yer alıyor. Zara, "Gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak için çalışıyorum" diyerek yaşadığı değişimin sadece dış görünümle ilgili olmadığını belirtti.

Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Zara şu ifadeleri kullandı, ""Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak"

Gençlik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat Sert:
    zaranin kilolarindan cok.giyim yönünden insanlarrin gözünden düştü artik.hic bir önemi yok.takilsin kafasina gore 105 8 Yanıtla
  • 852375:
    son zamanlarinda azanlardan buda oysaki ne guzel edepli giyinirdi kendi kendini bitirdi... 84 10 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    bi bu kalmıştı,bunuda kaybettik 60 5 Yanıtla
  • 18198138:
    Formül nerde? boş başlıklarınızdan gına geldi. 42 1 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    biz türkler bayılırız bir oturuşta 1.5 iskender yemeye tabaklarıda ekmekle silmek ise olmazsa olmazımızdır 34 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi

20:28
İran’ın Katar ve Irak saldırısının ardından Beyaz Saray’da dikkat çeken önlem
İran'ın Katar ve Irak saldırısının ardından Beyaz Saray'da dikkat çeken önlem
20:11
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:43
Nereden nereye 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:37
Hindistan’da skandal görüntü Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 20:47:01. #7.13#
SON DAKİKA: Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.