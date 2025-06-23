Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Türk Halk Müziği ve Fantezi müziğin sevilen isimlerinden Zara, bu kez güçlü sesiyle değil, geçirdiği fiziksel dönüşümle gündemde. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken sanatçı, sahne aldığı Girne'de formunun sırrını ilk kez açıkladı.

"BU BİR YAŞAM TARZI, GEÇİCİ DEĞİL"

Zara, 10 kilonun üzerindeki kaybını sadece estetik bir hedef olarak değil, aynı zamanda bir sağlık yatırımı olarak gördüğünü söyledi. "Bu benim kendime meydan okumam" diyen ünlü sanatçı, diyetinin sadece kilo vermeye değil, vücudu yeniden dengelemeye yönelik olduğunu vurguladı.

TIBBİ DESTEKLİ BİR YAKLAŞIM BENİMSEDİ

Zara'nın ifadesiyle, uyguladığı yöntem bir 'tıbbî diyet'. Bu diyetin temelinde, kas kaybı yaşamadan yağ oranını azaltmak, faydalı yağları doğru dozda almak ve vücudun su-tuz dengesini korumak yer alıyor. Zara, "Gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak için çalışıyorum" diyerek yaşadığı değişimin sadece dış görünümle ilgili olmadığını belirtti.

Zara şu ifadeleri kullandı, ""Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak"