VJ Bülent yıllar sonra kendisine yapılan ahlaksız teklifi anlattı: Bütün sapkınlıklar var - Son Dakika
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VJ Bülent yıllar sonra kendisine yapılan ahlaksız teklifi anlattı: Bütün sapkınlıklar var

VJ Bülent yıllar sonra kendisine yapılan ahlaksız teklifi anlattı: Bütün sapkınlıklar var

Bir döneme damga vuran isimlerden biri olan VJ Bülent, son yıllarda gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı. Yıllar sonra Enver Aysever'in yayınında ortaya çıkan VJ Bülent kendisine yapılan teklifleri anlatarak ''Tüm sapkınlıklar var'' dedi.

27.11.2024 11:32
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VJ Bülent olarak tanınan Bülent Çarıkçı, televizyon dünyasında kazandığı ünün ardından, magazin camiasından ve ekranlardan tamamen uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Şimdilerde Edirne'de sakin bir hayat süren VJ Bülent, konuk olduğu Enver Aysever'in programında çarpıcı bir çıkışa imza attı.

"O DÖNEM BENİM PEŞİME DÜŞTÜLER"

VJ'lik yaptığı dönemde "Tehlikeli" olarak nitelendirdiği bir yapının peşine düştüğünü ifade eden Çarıkçı, "Benim manken dünyasından çok tanıdığım yok. O dönemlerde benim çok tehlikeli iki yapılanma peşime düştü, bizimle ol diye isimlerini zikredemiyorum" dedi.

VJ Bülent yıllar sonra aldığı teklifi anlattı: Bütün sapkınlıklar var

"BÜTÜN SAPKINLIKLAR VAR"

Aysever ise "Siyasal yapı mı?" deyince ünlü isim "Hayır! 'Bizimle ol, kardeş olalım' dediler. Ama bütün sapkınlıklar var. Çok tehlikeli acayip örgütler" yanıtını verdi.

"ADNAN HOCA GİBİ Mİ?"

Enver Aysever ise "Adnan Hoca gibi mi?" sorusunu yöneltti. VJ Bülent "Gibi, öyle gibi. Tarikat diyemem öyle bir şey değildi! Benim hiç bu taraklarla bezim yoktur. Abi ben emekliliğimi düşlüyorum bana ne" ifadelerini kullandı.

Enver Aysever, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin VJ Bülent yıllar sonra kendisine yapılan ahlaksız teklifi anlattı: Bütün sapkınlıklar var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • gurcan dikici:
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