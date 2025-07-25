Volkan Konak'ın ismi KKTC'de sonsuza dek yaşayacak - Son Dakika
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Volkan Konak'ın ismi KKTC'de sonsuza dek yaşayacak

Volkan Konak\'ın ismi KKTC\'de sonsuza dek yaşayacak
25.07.2025 15:25
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Volkan Konak, 31 Mart 2024'te sahne aldığı otelde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etmişti. ''Kuzeyin Oğlu'' lakaplı sanatçı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele bölgesine heykel dikilecek. MSG Başkanı Ferhat Göçer ve Genel Sekreter Barış Şensoy, hem acil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi hem de Volkan Konak'ın anısının yaşatılması için adımlar attıklarını duyurdu.

Karadeniz müziğinin unutulmaz sesi Volkan Konak, 31 Mart 2024'te Ramazan Bayramı'nın birinci günü sahne aldığı otelde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçının ani vefatı, hem müzik dünyasında hem de hayranları arasında derin üzüntüye yol açtı. Konak, güçlü sesi ve eserleriyle Türk müziğinde unutulmaz bir iz bırakmıştı.

Volkan Konak'ın ismi KKTC'de sonsuza dek yaşayacak

Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer ve Genel Sekreter Av. Dr. Barış Şensoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir dizi temaslarda bulundu. Görüşmelerde, Volkan Konak'ın vefatı sonrası gündeme gelen acil sağlık müdahale süreçlerinin ve hasta transfer koşullarının iyileştirilmesi konusu ele alındı. Bu adımın, benzer durumlarda hızlı müdahale ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırması hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca, KKTC halkının Volkan Konak'a duyduğu derin sevgi ve saygıyı ölümsüzleştirmek amacıyla anlamlı bir karar alındı. İskele mevkiinde ünlü sanatçının anısını yaşatmak için bir heykel yapılacağı açıklandı. Bu heykelin, hem Volkan Konak'ın sanata katkısını simgeleyeceği hem de hayranlarının onu anımsayacağı özel bir anıt olacağı ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ferhat Göçer, Volkan Konak, Kültür Sanat, Kalp Krizi, Magazin, Kıbrıs, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Volkan Konak'ın ismi KKTC'de sonsuza dek yaşayacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Gelmez:
    PKK destekleyen biriydi adammi bulmadiniz kibrislilar 0 0 Yanıtla
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