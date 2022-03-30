Wanted grubu üyesi ünlü şarkıcı Tom Parker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Wanted grubu üyesi ünlü şarkıcı Tom Parker hayatını kaybetti

30.03.2022 21:28
Wanted grubu üyesi ünlü şarkıcı Tom Parker hayatını kaybetti

Britanyalı müzik grubu Wanted'ın solistlerinden Tom Parker, 33 yaşında beyin tümörü sebebiyle hayatını kaybetti. Acı haberi eşi duyurdu.

Tom Parker, eşi Kelsey ikinci çocuklarına hamileyken beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Doktorlar tümörü almanın imkansız olduğunu açıklamıştı.

ACI HABERİ EŞİ DUYURDU

Acı haberi eşi Kelsey duyurdu. Instagram'dan bir açıklama yayınlayan Kelsey, "Tom'u bugün erken saatlerde, tüm ailesi yanındayken kaybettik. Kalplerimiz kırık" diye yazdı. Duygusal bir açıklama yayınlayan Kelsey, "Tom bizim dünyamızın merkezindeydi, onsuz bir hayatı hayal bile edemiyoruz. Onun bulaşıcı gülümsemesini, enerjisini hiç unutmayacağız. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Son anına kadar savaştığını bilmenizi istiyoruz. Tom seninle sonsuza kadar gurur duyacağım" ifadesine yer verdi.

GRUP ÜYELERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Wanted grubu üyeleri ise, "Kardeşimiz" ifadesi kullanılırken resmi sosyal medya hesaplarında "Max, Jay, Siva, Nathan ve tüm Wanted ailesi, bugün vefat eden grup arkadaşımız Tom Parker'ın trajik ve erken kaybıyla harap oldu. Tom, Kelsey için harika bir eş, Aurelia ve Bodhi için harika bir babaydı. O bizim kardeşimizdi, hissettiğimiz üzüntüyü kelimelerle ifade edemeyiz. Sonsuza dek kalbimizdesin" sözlerine yer verdi.

Wanted grubu üyesi ünlü şarkıcı Tom Parker hayatını kaybetti
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