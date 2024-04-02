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WhatsApp, Durum Paylaşımlarında Etiketleme Özelliği Getiriyor - Son Dakika
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WhatsApp, Durum Paylaşımlarında Etiketleme Özelliği Getiriyor

WhatsApp, Durum Paylaşımlarında Etiketleme Özelliği Getiriyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik getiriyor. WhatsApp'ın 24.7.10.71 kodlu iOS beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik sayesinde, kullanıcılar durum paylaşımlarında diğer kişileri etiketleyebilecek. Instagram hikayelerinde mevcut olan bu özellik, WhatsApp'ta şimdiye kadar bulunmuyordu. Diğer kullanıcılar etiketleri göremeyecek ve bahsetmeler durum güncellemeleri altında da görülmeyecek. WhatsApp, yeni özelliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak bu özelliğin kullanıcıların belirli kişilerle etkileşimini artırması bekleniyor.

02.04.2024 17:09  Güncelleme: 17:11
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

WhatsApp'ın 24.7.10.71 kodlu iOS beta sürümünde yeni bir özellik ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar durum paylaşımlarında diğer kişileri etiketleyebilecek.

Her ne kadar Instagram hikayelerinde bu özellik mevcut olsa da şimdiye kadar WhatsApp'ta etiketleme seçeneği yoktu.

Diğer kullanıcılar göremeyecek

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, WhatsApp şu anda durum güncellemelerinde kişilerden "özel olarak" bahsetme özelliği üzerinde çalışıyor. Diğer kullanıcılar, bu etiketi göremeyecek.

Ayrıca, bu bahsetmeler özel olduğundan durum güncellemeleri altında da görülmeyecek.

WhatsApp, üzerinde çalıştığı yeni özellikle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yeni özelliğin, kullanıcıların belirli kişilerle etkileşimini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Kaynak: Magazinkolik

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