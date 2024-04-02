Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.
WhatsApp'ın 24.7.10.71 kodlu iOS beta sürümünde yeni bir özellik ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar durum paylaşımlarında diğer kişileri etiketleyebilecek.
Her ne kadar Instagram hikayelerinde bu özellik mevcut olsa da şimdiye kadar WhatsApp'ta etiketleme seçeneği yoktu.
Diğer kullanıcılar göremeyecek
Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, WhatsApp şu anda durum güncellemelerinde kişilerden "özel olarak" bahsetme özelliği üzerinde çalışıyor. Diğer kullanıcılar, bu etiketi göremeyecek.
Ayrıca, bu bahsetmeler özel olduğundan durum güncellemeleri altında da görülmeyecek.
WhatsApp, üzerinde çalıştığı yeni özellikle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yeni özelliğin, kullanıcıların belirli kişilerle etkileşimini önemli ölçüde artırması bekleniyor.
Son Dakika › Magazin › WhatsApp, Durum Paylaşımlarında Etiketleme Özelliği Getiriyor - Son Dakika
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