Will Smith Dizisiyle Büyüdüm - Son Dakika
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Will Smith Dizisiyle Büyüdüm

01.04.2022 01:04
Will Smith Dizisiyle Büyüdüm

Şarkıcı Atiye, önceki gün Kuruçeşme Oligark'da görüntülendi. Son şarkısı Allem Kallem'in başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Atiye, "TikTok'da trend oldu. 20 milyon izlenme ve binlerce video çekildi. Bende evde komik bir video çektim. Böyle güzel dönüşlerin olması beni çok mutlu ediyor" dedi.

Daha önce sarf ettiği 'Pop müziği kurtarmaya geliyorum" sözleri hatırlatılan Atiye, şöyle konuştu: "O aslında bir espriydi. Pop müziğini seviyoruz. Sektörde bir boşluk hissettim. Pandemide birçok sanatçı çalışmalarını durdurdu. Bizde çok güzel bir pop albümü hazırladık"

2 yaşındaki kızı Ferah Feza'nın müzik konusunda yetenekli olduğunu anlatan Atiye, "Şimdiden darbuka çalıyor. Çok yetenekli. Hem anneye hem babaya çekmiş. Onunla aktivite yapmayı çok seviyorum. Beraber dans ediyoruz, spor yapıyoruz. Zaten sabahtan akşama kadar evde müzik olduğu için müzikle büyüyen bir çocuk. " dedi.

94'üncü Oscar Ödülleri töreninde oyuncu Will Smith ile sunucu Chris Rock arasında yaşanan gerilim Smith'in Rock'a tokat atmasıyla sonuçlanmıştı. Çocukluğunun Will Smith'in filmleriyle geçtiğini belirten Atiye, "Görünce çok şaşırdım. Acaba kurgu mu dedim. Zannedersem sevdiklerimiz söz konusu olduğunda çok fazla korumacı davranabiliyoruz. Ama tabii ki de bunun karşılığı şiddet olmamalı. O da bence bunun farkına vardı. Önemli olan hata yaptığında hatana sahip çıkmak. Will Smith küçüklüğümden beri çok sevdiğimi bir isim. Onun dizisiyle büyüdüm. Hepimiz hata yapabiliriz" dedi.

Will Smith Dizisiyle Büyüdüm
Will Smith Dizisiyle Büyüdüm

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Will Smith, Ferah Feza, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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