Will Smith Dizisiyle Büyüdüm - Son Dakika

Daha önce sarf ettiği 'Pop müziği kurtarmaya geliyorum" sözleri hatırlatılan Atiye, şöyle konuştu: "O aslında bir espriydi. Pop müziğini seviyoruz. Sektörde bir boşluk hissettim. Pandemide birçok sanatçı çalışmalarını durdurdu. Bizde çok güzel bir pop albümü hazırladık"

2 yaşındaki kızı Ferah Feza'nın müzik konusunda yetenekli olduğunu anlatan Atiye, "Şimdiden darbuka çalıyor. Çok yetenekli. Hem anneye hem babaya çekmiş. Onunla aktivite yapmayı çok seviyorum. Beraber dans ediyoruz, spor yapıyoruz. Zaten sabahtan akşama kadar evde müzik olduğu için müzikle büyüyen bir çocuk. " dedi.

94'üncü Oscar Ödülleri töreninde oyuncu Will Smith ile sunucu Chris Rock arasında yaşanan gerilim Smith'in Rock'a tokat atmasıyla sonuçlanmıştı. Çocukluğunun Will Smith'in filmleriyle geçtiğini belirten Atiye, "Görünce çok şaşırdım. Acaba kurgu mu dedim. Zannedersem sevdiklerimiz söz konusu olduğunda çok fazla korumacı davranabiliyoruz. Ama tabii ki de bunun karşılığı şiddet olmamalı. O da bence bunun farkına vardı. Önemli olan hata yaptığında hatana sahip çıkmak. Will Smith küçüklüğümden beri çok sevdiğimi bir isim. Onun dizisiyle büyüdüm. Hepimiz hata yapabiliriz" dedi.