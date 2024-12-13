Teknoloji Devi KVK\'nın Yeni Sahibi Cevahir Holding Oldu

Teknoloji

1993 yılında Çukurova Holding ve MV Holding ortaklığında kurulan ve 2015'te MV Holding'in ana hissedar olduğu KVK'nın yeni sahibi Cevahir Holding oldu.

Satış rakamının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Öte yandan KVK Turkcell'in de tek yetkili distribütörü oldu. Turkcell'in GENPA ile yollarını ayırdığı, bundan böyle KVK ile yoluna devam edeceği bildirildi.

1500'DEN FAZLA ŞUBESİ VAR

Turkcell, Samsung, Apple, LG, Vestel, Casper, Sony, Asus, Lenovo, ZTE, General Mobile, Huawei gibi güçlü markalarla iş birliği yapan KVK; kurulduğu tarihten itibaren 30 milyonun üzerinde cep telefonu, milyonlarca adet SIM kart ve kontör kartı satışı gerçekleştirdi.

Ana işi cep telefonu distribütörlüğü olan KVK Türkiye'de 1500 noktanın üzerinde iş ortağı aracılığı ile ürünlerini tüketiciler ile buluşturuyor.