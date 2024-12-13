Benzine zam geliyor! Tabela bu gece yarısı değişecek - Son Dakika
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Ekonomi

Benzine zam geliyor! Tabela bu gece yarısı değişecek

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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürerken benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 98 kuruş zam geliyor. Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

13.12.2024 09:09  Güncelleme: 09:18
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; benzinin litresine 14 Aralık Cumartesi gününden (yarın) itibaren 98 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 42.12 TL
  • Motorin: 43.30TL
  • LPG: 26.03 TL

İSTANNBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 42.01 TL
  • Motorin: 43.24 TL
  • LPG: 25.49 TL

ANKARA

  • Benzin: 42.54 TL
  • Motorin: 43,87 TL
  • LPG: 26,04 TL

İZMİR

  • Benzin: 43,04 TL
  • Motorin: 44,39 TL
  • LPG: 25.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Fiyat, 2005 yılından itibaren en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak oluşuyor. Tüm akaryakıt ürünlerinin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyatı arz-talep dengesine göre ayrı ayrı belirleniyor. Rafineri fiyatları, en yakın erişilebilir serbest dünya piyasası Akdeniz havzasında oluşan benzin ve motorin fiyatları emsal alınarak, rafineriler tarafından belli bir metodoloji çerçevesinde oluşturuluyor.

FİYATLAR NEDEN DÜŞÜYOR, YÜKSELİYOR?

Rafinerilerin fiyat metodolojisi çerçevesinde uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar yurt içi fiyatlara hemen yansımıyor. Fiyat metodolojisi gereği rafineri sahibi referans fiyat ortalaması belli bant aralığında kaldığı sürece fiyat değişikliğine gitmiyor, söz konusu fiyat bandını yukarı ya da aşağı yönde kırması durumunda kırılımın yönüne göre yeni fiyatlar oluşuyor.

Benzine zam geliyor! Tabela bu gece yarısı değişecek

Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Gündem, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzine zam geliyor! Tabela bu gece yarısı değişecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Sagdic:
    isparka zam geldi diye sivasdan yasayip isyan eden akmakarnalari sahneye alalim 1 0 Yanıtla
  • Depeche:
    Gaz bulduk gazzz 1 0 Yanıtla
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