Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı - Son Dakika
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Dünya

Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini deviren muhaliflerin başını çeken HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani, Türk basınına röportaj verdi. Suriye'nin geleceğiyle ilgili olarak Türkiye'nin çok önemli bir aktör olduğuna değinen el-Culani "Atacağımız adımlarda Türkiye'nin desteğini mutlaka almamız gerekiyor"

13.12.2024 08:45
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27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalifler 12 gün içinde 61 yıllık Baas rejimini devirdi.

TÜRK BASININA ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Suriye'de yeni bir dönem başlatan muhaliflerin başı Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el-Culani ise Türk basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TAKIM ELBİSEYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Kamera karşısına bu kez takım elbisesiyle çıkan HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani, Suriye'de Esad rejiminden büyük bir bıkkınlık olduğunu ve halkın iç savaştan yorulduğunu böyle bir dönemi operasyon için fırsat bildiklerini söyledi.

Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı

"SURİYE'Yİ BİR AN ÖNCE AYAĞA KALDIRMAMIZ GEREKİYOR"

Bölge halkının muhaliflerin gelişini beklediğini ve bu yüzden Suriye'de hızlı değişiklik olduğunu belirten Ebu Muhammed el-Culani, anayasa çalışmalarının da devam ettiğini belirterek "Bir an önce Suriye'yi ayağa kaldırmamız gerekiyor, bir an önce Suriye'ye en uygun bir çalışma gerçekleştireceğiz" dedi.

TÜRKİYE MESAJI

Suriye'nin geleceğiyle ilgili olarak Türkiye'nin çok önemli bir aktör olduğuna değinen HTŞ lideri, NTV'ye verdiği röportajda "Atacağımız adımlarda Türkiye'nin desteğini mutlaka almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ESAD'IN YARGILANMASI İÇİN DELİL TOPLUYORUZ"

Dünyanın kanını donduran görüntülere sahne olan Sednaya hapishanesinde yaşananlarla ilgili de konuşan Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el-Culani "Esad'ın uluslararası mahkemelerde yargılanması için bu hapishanelerden delil topluyoruz, bu hapishanede işkence yapan isimlerin tespiti ile uğraşıyoruz. Kim işkence yaptıysa onu tespit etmeye çalışıyoruz, yargılama süreçleri olacak, uluslararası insan hakları kuruluşlarını buraya çağıracağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili kişileri buraya davet edeceğiz. Burayı ileride müze yapmak istiyoruz" dedi.

Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı

Ebu Muhammed, Orta Doğu, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Remzi Ozdemir:
    Türkiye karşılıksız yardım ediyor ABD ve diğer ülkeler petrol kaynaklarına çökmek için hesap yapıyorlar FARKIMIZ BURADA 31 9 Yanıtla
  • caps lock:
    Suriyeli vatandaşlar memleketine dönmesi için bende tam destek veriyorum. 36 1 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Hayirlisi olsun. 0 0 Yanıtla
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