Bu hafta sadece 1 galibiyet aldık: UEFA ülke puanında son durum - Son Dakika
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Bu hafta sadece 1 galibiyet aldık: UEFA ülke puanında son durum

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftası sona ererken, ülke puanı sıralaması da belirlendi. Fenerbahçe ve Beşiktaş puansız ayrılırken, Galatasaray son dakikada kaçan golle galibiyeti kaçırdı. Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir ise üç puanı alan tek Türk ekibi oldu.

13.12.2024 09:20
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftası karşılaşmaları sona ererken, UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Beşiktaş sahadan puansız ayrılırken, Galatasaray'da galibiyeti son dakikalarda yediği golle kaçırdı. Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir ise üç puanı alan tek ekip oldu.

Ülke sıralamasındaki en yakın rakiplerimizden Çekya'nın Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerinden Slavia Prag, sahasında Anderlecht'e mağlup oldu.

Viktoria Plzen ise zorlu Manchester United karşısında öne geçmesine rağmen, son dakikalarda kalesinde gördüğü golle puan almayı başaramadı.

UEFA ÜLKE PUANI

1-İNGİLTERE - 97.160

2-İTALYA - 85.856

3-İSPANYA - 80.561

4-ALMANYA - 77.410

5-FRANSA - 64.950

6-HOLLANDA - 59.900

7-PORTEKİZ - 55.616

8-BELÇİKA - 49.200

9-ÇEKYA - 41.450

10-TÜRKİYE - 39.900

11-NORVEÇ - 33.250

Bu hafta sadece 1 galibiyet aldık: UEFA ülke puanında son durum

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Son Dakika Spor Bu hafta sadece 1 galibiyet aldık: UEFA ülke puanında son durum - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tarık yücel:
    olsun deplasmanda Beraberlik de puandır. kendi evinde 1 şut atamamakdan daha iyidir... 0 0 Yanıtla
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