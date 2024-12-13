Bu hafta sadece 1 galibiyet aldık: UEFA ülke puanında son durum

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftası karşılaşmaları sona ererken, UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu.

TEK TAKIMIMIZ KAZANABİLDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Beşiktaş sahadan puansız ayrılırken, Galatasaray'da galibiyeti son dakikalarda yediği golle kaçırdı. Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir ise üç puanı alan tek ekip oldu.

Ülke sıralamasındaki en yakın rakiplerimizden Çekya'nın Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerinden Slavia Prag, sahasında Anderlecht'e mağlup oldu.

Viktoria Plzen ise zorlu Manchester United karşısında öne geçmesine rağmen, son dakikalarda kalesinde gördüğü golle puan almayı başaramadı.

UEFA ÜLKE PUANI

1-İNGİLTERE - 97.160

2-İTALYA - 85.856

3-İSPANYA - 80.561

4-ALMANYA - 77.410

5-FRANSA - 64.950

6-HOLLANDA - 59.900

7-PORTEKİZ - 55.616

8-BELÇİKA - 49.200

9-ÇEKYA - 41.450

10-TÜRKİYE - 39.900

11-NORVEÇ - 33.250