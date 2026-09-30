Sigorta Birliği'nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır - Son Dakika
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Sigorta Birliği'nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır

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Türkiye Sigorta Birliği, SPK'nın tasfiye kararlarının ardından gündeme gelen BES'ten çıkış iddialarına ilişkin açıklama yaptı. TSB, sistemde herhangi bir sistemik sorun veya likidite problemi bulunmadığını belirtirken, piyasa dalgalanmalarının etkilerinin yakından takip edildiğini vurguladı. BES ve OKS'deki toplam fon büyüklüğü ise 2,566 trilyon TL seviyesinde bulunuyor.

Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonları ilgilendiren BES açıklaması: Sistemik sorun ve likidite problemi yok

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye kararlarının ardından Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) çıkış taleplerinde artış yaşandığı yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı. Birlik, BES'te herhangi bir sistemik sorun veya likidite problemi bulunmadığını bildirirken, piyasalardaki dalgalanmaların etkilerinin yakından takip edildiğini vurguladı.

TASFİYE EDİLEN FONLARLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

TSB, tasfiye edilen fonlar içerisinde en büyük payın serbest fon türüne ait olduğuna dikkat çekti. Söz konusu serbest fonların BES fonları arasında yer almadığını belirten Birlik, yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının hukuki ve operasyonel açıdan birbirinden farklı yapılara sahip olduğunu bildirdi.

"BES'TE LİKİDİTE SORUNU YOK"

Açıklamada, sermaye piyasalarında yaşanan hareketlerin fon değerlerinde günlük değişimlere neden olabileceği belirtildi. Özellikle hisse ağırlıklı ve değişken fonlarda ilk aşamada düşüşler görüldüğü ifade edildi.

Türkiye Sigorta Birliği, yaşanan piyasa hareketlerine rağmen bugüne kadar emeklilik yatırım fonlarında herhangi bir likidite sorununun ortaya çıkmadığını vurguladı. Birlik, BES'te sistemik bir sorun bulunmadığını ve piyasalardaki dalgalanmaların etkilerinin yakından takip edildiğini bildirdi.

FON BÜYÜKLÜĞÜNDE GERİLEME

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) verileri de sistemdeki son durumu ortaya koydu. BES ve Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) toplam fon büyüklüğü 14 Eylül'de 2,613 trilyon TL seviyesindeyken, 28 Eylül itibarıyla 2,566 trilyon TL'ye geriledi.

Böylece iki haftalık dönemde toplam fon büyüklüğünde yaklaşık 47 milyar TL'lik düşüş yaşandı.

AYRILMA TALEPLERİ YÜZDE 22 AZALDI

TSB'nin sektör verileri, BES'ten çıkış taleplerinde artış yaşandığı yönündeki haberlerden farklı bir tablo ortaya koydu.

Verilere göre, 14-18 Eylül dönemi ile 21-25 Eylül dönemi karşılaştırıldığında sisteme yeni girişler yüzde 4 azaldı. Aynı dönemler arasında ayrılma taleplerinde yüzde 22, gerçekleşen çıkış işlemlerinde ise yüzde 9 düşüş kaydedildi.

Buna karşılık katılımcıların bilgi almak amacıyla emeklilik şirketlerine yaptığı başvurularda artış yaşandı. Şirketlere iletilen şikayetlerin ise yüzde 14 yükseldiği belirtildi.

GÖZETİM MEKANİZMALARI DEVREDE

Türkiye Sigorta Birliği, BES'in denetim ve gözetim mekanizmalarına da dikkat çekti. Sistemde emeklilik şirketi, portföy yönetim şirketi ve saklama kuruluşlarının görev ve sorumluluklarının birbirinden ayrıldığı belirtildi.

BES'in SPK, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Takasbank ve Emeklilik Gözetim Merkezi'nin düzenleme, denetim, gözetim ve saklama mekanizmalarına tabi olduğu kaydedildi.

EGM tarafından oluşturulan Fon Gözetim Platformu aracılığıyla fonların faaliyetlerinin, değerlemelerinin ve işlemlerinin mevzuata uygunluğunun takip edildiği belirtildi. Fon Performans Değerlendirme Sistemi ile de fonların etkin şekilde yönetilip yönetilmediğinin performans açısından değerlendirildiği aktarıldı.

BES VE OKS'DE 18,3 MİLYONA YAKIN KATILIMCI

EGM'nin 28 Eylül 2026 tarihli verilerine göre, BES ve OKS'deki toplam katılımcı sayısı 18,3 milyona yaklaştı.

Devlet katkısı dahil BES fon büyüklüğü 2,4 trilyon TL seviyesinde bulunurken, OKS fon büyüklüğü 164 milyar TL'yi aştı. İki sistemdeki toplam fon büyüklüğü ise 2,566 trilyon TL olarak kayıtlara geçti.

FON DAĞILIMI YILDA 12 KEZ DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR

TSB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin düzenli katkı payı ödemeleriyle zaman içerisinde birikim oluşturmayı amaçlayan uzun vadeli bir tasarruf sistemi olduğunu hatırlattı.

Katılımcıların karar verirken kısa vadeli piyasa hareketlerinin yanı sıra sistemde kalma sürelerini, risk profillerini ve uzun vadeli finansal hedeflerini de dikkate almalarının önem taşıdığı ifade edildi.

Mevzuat kapsamında BES katılımcılarının fon dağılımlarını yılda 12 kez değiştirebildiği belirtilirken, yüzde 20 oranındaki devlet katkısının da uzun vadeli tasarrufu destekleyen bir teşvik olarak devam ettiği kaydedildi.

Sermaye Piyasası KuruluSigortaEkonomiTürkiyePiyasaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Zafer Bekler Zafer Bekler:
    bır o kalmıştı oda çıkarsa dımdızlak kalırız umarım hiç bır sey olmaz yeter srtık 0 0 Yanıtla
  • 14531453 14531453:
    yalan söylüyorlar yakından bunun kokusu çıkar 0 0 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    Harbiden inanıyorum sana kankim bunlarida Eko nun yanına Silivri ye tıksınlar 1 0
    128547Ab& 128547Ab&:
    bir Mustafa sagdic A sormak lazım bugün Silivri ye gitmismi bugün itiraflar filan varmış Eko şiir okumuş hsfskabsyeosbs 1 0
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SON DAKİKA: Sigorta Birliği'nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır - Son Dakika
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