Wilma Elles, halı fuarına katılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Wilma Elles, halı fuarına katılacak

12.05.2022 17:19
Wilma Elles, halı fuarına katılacak

Halı Türkiye ve İmage Halı'nın 15 Mayıs'ta Antep Halı Fuarı'ndaki stantlarını Wilma Elles de ziyaret edecek.

Halı Türkiye ve İmage Halı'nın 15 Mayıs'ta Antep Halı Fuarı'ndaki stantlarını Wilma Elles de ziyaret edecek.

Gaziantep OSB'de 20 yıldır teknolojik makinalar ile yıkanabilir dekoratif halı sektörüne hizmet veren firma, 5 bin metrekare çalışma alanı ile birbirinden farklı desenleri ve kalitesiyle sektöre yön veriyor. Wilma Elles, 4 kıtaya ihracatı olan firmanın 15 Mayıs tarihinde Domotex Halı Fuarındaki stantlarını ziyaret edecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Gaziantep çevreci üretimin merkezi olacak Gaziantep çevreci üretimin merkezi olacak Gaziantep'te 'Yeşil Dönüşüm Zirvesi' başladı Gaziantep'te 'Yeşil Dönüşüm Zirvesi' başladı

Wilma Elles, Gaziantep, Türkiye, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Wilma Elles, halı fuarına katılacak - Son Dakika


Son Dakika
17:19 Ankara Üniversite'sinde "İnek Bayramı" gerginliği! Etkinlik protesto edildi
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:47 Kourtney Kardashian 15 milyon liralık nişan yüzüğünü kırınca saatlerce ağladı
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 17:26:20. #1.13#
SON DAKİKA: Wilma Elles, halı fuarına katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement