Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları - Son Dakika
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Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşi ve kızıyla gittiği Dubai tatilinden pozlarını 'Şahane bir safari seyahatiydi' notuyla paylaştı.

31.01.2025 09:46  Güncelleme: 10:09
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Sosyal medya paylaşımları ve ilginç açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir süredir yağlarını aldırdıktan sonra verdiği pozlarla dikkat çekiyor. Son olarak eşi ve kızıyla Dubai'ye giden Demet Akalın çöl pozlarıyla adından söz ettirdi.

Sıkı bir diyet uygulayan ve bu sayede 11 kilo veren ünlü şarkıcı 6 kilo da yağ aldırdığını söylemişti. Zayıflayınca giyim tarzında da değişikliğe giden ünlü isim ayrıca zayıflama iğnesi kullandığını itiraf etmişti.

Zayıflama iğnesi yüzünden ölümlerden döndüğünü söyleyen Demet Akalın son olarak eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile çıktığı Dubai tatilinden kareleri paylaştı.

ÇÖL POZLARINA YORUM YAĞMURU

'Şahane bir safari seyahatiydi' notuyla paylaştığı fotoğrafları takipçisinin beğenisine sunan Demet Akalın'ın çöl pozlarına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
Yağlarını aldıran Demet Akalın\'dan çöl pozları

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Son Dakika Magazin Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • AB:
    niye bana bu kadar itici geliyor bu ikili :s 54 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    wrkek kapali kadin acik gobegini gosteriyor 28 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Hani bunlar adama gelen haciz yüzünden boşanmışlardı ve düzmece diyenlere hakaret davaları falan açmışlardı. 26 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ya bizene eşiyle arasında 10 yaş var Onuda Anlatırmısın 16 2 Yanıtla
  • Ender seker:
    sevimsiz aile 17 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    kibareyenin gizledigi kizi olabilir 8 0 Yanıtla
  • Zubeyde Kamalak:
    iğrenç görünüyor 8 0 Yanıtla
  • Sener Senol:
    döner gelir evime niye bu kadar elwktrik parasi geldi der 5 0 Yanıtla
  • Murat Altun:
    Kadanalığı devam 3 0 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Bu yaz herhalde cıplak lık moda olacak merak edilen bir konu olacak herhalde etini görmek moda oldu 1 0 Yanıtla
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