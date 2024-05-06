Yağmur Taktaş\'ın mezarı yeniden açıldı

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İşte Benim Stilim isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da ABD'de hastaneye kaldırılmış ve hayatını kaybetmişti.

Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için ABD'de otopsi yapılan Yağmur Taktaş'ın naaşı, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilirken ailesi olayın cinayet olduğunu iddia etmiş ve Taktaş'ın sevgilisinde şikayetçi olmuştu.

MEZARI YENİDEN AÇILDI

Yağmur Taktaş'ın ailesinin başvurusunun ardından bugün sabah saatlerinde ekipler tarafından mezar yeniden açıldı.

Taktaş'ın cenazesi, ailesi ve yasal görevliler nezaretinde mezardan alınarak otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.