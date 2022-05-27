Yakın Arkadaşının Eşiyle Görüntülendi!

Aşk sorularına yanıt veren Sermiyan Midyat, "Hanımefendi yakın arkadaşımın eşi. Bence çekmeyin arkadaşlar, çok ayıp olur" dedi.

Midyat ve evli arkadaşının rahat tavırları dikkat çekti.

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

Sermiyan Midyat 2 Aralık 1974 yılında Ankara'da doğdu. Sermiyan Midyat'ın mesleği O-oyuncu, yönetmen ve senaristliktir. Anne ve babası Kürt kökenli olan Midyat, 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz gibi duayen isimlerden tiyatro eğitimi aldı. Sermiyan Midyat, 1993'ten 1996 senesine kadar kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi aldı.

1994 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl eğitim almasının ardından devam etmeyip ayrılarak İşletme Fakültesine okumaya karar verdi. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı gibi görevler aldı. Ardından, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi usta sanatçılarla birlikte çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak sahne aldı.

Birçok film ve dizide yer alan Midyat, Emret Komutanım dizisindeki Arıza Hamza rolüyle izleyicilerin dikkatini çekti. 2007 senesinde kurduğu Oyunbozan isimli tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü hem yazdı hem de yönetti. Aynı zamanda Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz'in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözlerini kaleme aldı.

İŞTE SERMİYAN MİDYAT FİLMLERİ

Oyuncu

Aşkımızın Son Teknesi (2020) Saffet Hoca (Kick Boks hocası) TV Filmi

Ağır Romantik (2020)

Tut Yüreğimden Anne (2018) Okan

Ay Lav Yu Tuu (2017) (İbrahim)

Bir Baba Hindu (2016) Fadıl (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Anasının Oğlu (2014) Cano Ağa

Analı Oğullu (2014) Cano Ağa

Sevdaluk (2014) Nadir

Hükümet Kadın 2 (2013) Faruk ( Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Hükümet Kadın (2013) Faruk (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Kalbim Seni Seçti (2011) Ömer

Hakan Bey (2011)

Ay Lav Yu (2010) İbrahim (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Hanımeli Sokağı (2010) Yusuf

Eve Dönüş (2006)

Polis (2006)

Sıla (2006) Berzan

Banyo (2005)

Kırık Kanatlar (2005) Yüzbaşı Şahin

Emret Komutanım (2005) Arıza Hamza

Biz Boşanıyoruz (2004) Ali Babaç

Pardon (2004) Enişte

Gece Yürüyüşü (2004) Süleyman

Bir Dilim Aşk (2004) Muzaffer Bey (9. bölüm)

Şarkılar Seni Söyler (2003) Sinan

Şöhretler Kebapçısı (2003) Ali Babaç

Koçum Benim (2002) Kurtuluş Koç (18, 19 ve 30. bölümlerde oynamıştır)

Kuzenlerim (2002) Serdar (14-22 bölümleri arası)

Hiçbiryerde (2001)

Bizim Otel (2001)

Halk Çocuğu (2000)

Büyük Firar (2000)

Ağlayan Kadın (2000) Zafer

Utanmaz Adam (1998) (Tombak Limited'in Adamı rolünde)

Yönetmen

Ay Lav Yu Tuu (2017)

Bir Baba Hindu (2016)

Hükümet Kadın 2 (2013)

Hükümet Kadın (2013)

Ay Lav Yu (2010)