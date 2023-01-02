Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Beril Pozam'ın eski partneri Erdem Kaynarca ile aşk yaşadığı ortaya çıktı

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam, özel hayatıyla gündeme geldi. Oyunculuğuyla adından söz ettiren Pozam'ın uzun süredir eski partneri ile aşk yaşadığı öğrenildi.

BİR YILI AŞKIN SÜREDİR AŞK YAŞIYORLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pozam bir yılı aşkın süredir "Ada Masalı" dizisinde yakınlaştığı Erdem Kaynarca'yla aşk yaşıyor. İkilinin aşkı da önceki akşam birlikte katıldıkları partide görüntülenmeleriyle ortaya çıktı. Davette rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında konuşan Pozam, "İkisine de bayılıyorum. Ben Seyfer'ciyim. Onları keyifle izliyorum" dedi.

Güzel oyuncu, basın mensuplarına röportaj verirken Erdem Kaynarca da bir köşede sevgilisini bekledi. İkili daha sonra da kokteyl alanına geçti.