Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Meltem Baytok ve Nursel Köse'nin başrolünde yer aldığı Aldatmak dizisinin kadrosu genişliyor. Diziye son olarak Yalı Çapkını'nda oynayan Berkay Akdemir katıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yıldız Tunç, Atilla Özel ve N. Selena Çağlayan'ın kaleme aldığı dizinin yeni bölümüne Berkay Akdemir katılıyor. Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'yı camdan atan İbrahim'e hayat veren Berkay Akdemir, Aldatmak'ta "Emrah Kulu" rolünü oynayacak. Emrah dizideki yeni kurulan hikayede Ecem Çalık Bereketoğlu'nun oynadığı Nedret ve Işıltı Su Alyanak'ın hayat verdiği Ahsen kardeşlerin belalısı olarak diziye katılıyor. Murat Saraçoğlu'nun yönettiği dizide iki kardeş Güzide'den yardım isteyecek.
Son Dakika › Magazin › Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Berkay Akdemir, Aldatmak dizisine transfer oldu - Son Dakika
Sıla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşitsizliğe ve ihlal edilen haklara dikkat çekti. Fransız yazar ve feminist filozofu Simone de Beauvoir'un sözleriyle mesajını noktalayan Sıla, yeni günlere özlem duyduğumuzu belirtti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde eğitim ve adalet desteğine olan ihtiyacımızı vurgulayan şarkıcı, Simone de Beauvoir'un ünlü cümlesiyle de mesajını tamamladı.
Ünlü popçu Hakan Peker, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılacağı konserine tüm herkesi davet etti. 9 Mart'ta Safranbolu'da gerçekleşecek olan konserde Peker, Akşener'in de sahne alacağını duyurdu.
Tevetoğlu, genç nesillere kelimeleri değiştirerek anlamını ve anlatım amacını bozmadığını söyleyerek; 'Kendimi savunmuyorum, çünkü kimseye sorumlu değilim, müzik de kimsenin malı değildir. Ayrıca siz kimsiniz pardon?.. Yaptım geldim İngiltere'de. Sizin ne faydanız var bu genç kuşağa ne yaptınız dinazorluktan ahkam kesmekten başka acaba?' diyerek tepkisini gösterdi.
YouTube'da yeni fenomen olmaya başlayan Çiçek ve İbrahim yurt dışında popüler olan akımları yapmaya karar verirler. Çekmeye çalıştığı 'sevgi dolu' içerikler, uyguladıkları kişiler tarafından hoş karşılanmaz ve sert tepkiler alırlar. Her şey kötüye gidiyor derken videoların ne kadar izlendiğini duyunca büyük bir şok yaşarlar.
Müdür Dağhan'ın Leyla ile bağlantısını öğrenen biri, bunu kendi lehine kullanmak için Dağhan'a teklifte bulunur. Ancak bilgisayarı arayan başkaları da vardır ve hepsi Leyla'nın peşine düşer. Dağhan ise Leyla'yı korumak ve bilgisayarı bulmak zorunda kalır. Diğer yandan Enver, babasına karşı yenilmemek için düğün hazırlıklarına başlar ve affedilmek için çaba sarf eder. Ekber ise Enver'in tetikçiyi atlatmasından şüphelenir ve bunun arkasında kimin olduğunu araştırmaya başlar. Fatma ise Davut'u Fikriye ile baş başa görünce hesap sormaya kararlıdır. Aydan ise Dağhan'dan uzak durmaya çalışsa da onun uğruna yeni bir kavganın ortasına düşer ve Gürkan'ın dikkatini çeker.
Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerde yaşayan kadınlar, gençler ve kız çocuklarıyla buluşan UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçileri Hazal Kaya ve Edis, ihtiyaçları yerinde gözlemledi ve destek çağrısında bulundu. Depremzede kadınların ve gençlerin sağlık, koruma, eğitim ve psikososyal destek gibi ihtiyaçlarına dikkat çeken elçiler, bölgedeki sorunların devam ettiğini vurguladı ve yardım çağrısında bulundu.
Şarkıları ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Melek Mosso, Ankara'da verdiği konserde sahnede kurtlarını döktü. Kırmızı elbisesiyle göbek atan Mosso, bir ara kendinden geçerek zıplaya zıplaya oynadı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Taş Kağıt Makas dizisinde yan yana dizilen 4 kadına "Bu kaba döktüğüm içkiyi sokak köpeği gibi içen kişi arabayı alır. Sokak iti gibi havla" denilen sahne için inceleme başlattı.
Kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile bir mekanda sarmaş dolaş görüntülenen Hadise, hakkında aşk söylentisine tepki göstererek "Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla sohbet edebilirim bu kadar" dedi.
Ege Bölgesi'nin önde gelen inşaat firmalarından FUYAPI A.Ş., 10. yılını Aydın Kuşadası'ndaki bir otelde düzenlediği davetle kutladı. Davete FUYAPI A.Ş. yöneticileri ve seçkin davetliler katıldı. Gecede sunuculuk Özge Ulusoy tarafından yapıldı ve Yeşim Salkım da şarkılarıyla geceye renk kattı. Davet öncesinde basın mensuplarına konuşan Ulusoy ve Salkım, Kuşadası'nı çok sevdiklerini ve burada çocukluklarının geçtiğini belirtti. Salkım ayrıca, ülkemizin değerli yerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve televizyon setlerine geri döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.
Korkma Ben Yanındayım dizisinin çekildiği Beykoz'daki gecekondu belediye tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi. Dizi dünyasında ilk kez yaşanan olayda 60 bin TL ödenen eve ne dizi ekibi ne de gerçek sahipleri giremiyor.
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