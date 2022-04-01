Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Nazar'ı takipte olan Altay ona engel olabilecek mi? - Son Dakika
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Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Nazar'ı takipte olan Altay ona engel olabilecek mi?

01.04.2022 13:51

Osman Sınav yapımı Yalnız Kurt her Cuma ATV ekranlarında yayınlanıyor. İşte Yalnız Kurt yeni bölümde izleyenleri bekleyenler..

Atv ekranlarının sevilen dizilerinden olan Yalnız Kurt, son olarak 9. bölümüyle ekranlara gelmişti. Dizinin 10. bölümü de merakla bekleniyor.

''YALNIZ KURT'' YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nazar, Yıldırım Projesi'nin yerini tespit etmiştir ve sırada projeyi imha planı vardır. Altay ise bir gölge gibi peşindedir. Uzaktan süreci yöneten Kumandan Çerkez ile Altay'a gerekli talimatları vermiştir.

Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Nazar'ı takipte olan Altay ona engel olabilecek mi?

Doğan hangara yapılan baskını ve Rus diplomatın elinden alınmasına sebep olan operasyonu yapan kişinin Viking olduğunu öğrenir ve onunla bir görüşme ayarlar. 5 numara başarılı bir operasyonla Nazar'ı Kafkasya'dan kaçıran Altay'a bir hediye göndererek memnuniyetini gösterir.

Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Nazar'ı takipte olan Altay ona engel olabilecek mi?

Altay, Golyat'ın hava savunma sistemine karşı yapacakları hamleleri önceden öğrenebilme adına Mira, Nizam ve Nazar'a yaklaşır fakat pek fazla bilgi toplayamaz. Doğrudan yapıya sızamayan Altay bunun için ikinci bir planını devreye sokar. Evden Hollanda'ya gitme bahanesiyle ayrılan Sare'nin dönüş vakti gelmiştir. Eve dönmeden önce Ela'yı görmek için Saadet'in evine giden Sare, Doğan tarafından takip edildiğinin farkına varmaz. Eve döndüğünde ise Doğan'ın onun için bir sürprizi vardır.

Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Nazar'ı takipte olan Altay ona engel olabilecek mi?

Ulvi Paşa bir terör ihbarı aldıkları bahanesiyle Gündüz'e gelir ve fabrikayı koruma altına alacaklarını söyler. Akın fabrikayı korumak için görevlendirilir. Gündüz ise Kumandan'dan aldığı talimatlar doğrultusunda Yıldırım Projesi'nin son hazırlıklarını yapmaktadır.

Nazar'ı takipte olan Altay ona engel olabilecek mi? Doğan Viking ile ne görüşecek? Eve dönen Sare'yi bekleyen sürpriz ne? Gündüz, Yıldırım Projesi'ni tüm dünyaya açıklayabilecek mi, yoksa Nazar ondan önce mi davranacak?

Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Nazar'ı takipte olan Altay ona engel olabilecek mi?
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Yalnız Kurt 10. Bölüm 2. Fragmanı Yalnız Kurt 10. Bölüm 2. Fragmanı

Yalnız Kurt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Nazar'ı takipte olan Altay ona engel olabilecek mi? - Son Dakika


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