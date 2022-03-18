Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Altay ölüm çukurundan kurtulabilecek mi? - Son Dakika
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Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Altay ölüm çukurundan kurtulabilecek mi?

18.03.2022 13:43

ATV'nin sevilen dizilerinden biri olan Yalnız Kurt'ta bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Gündüz, projeye devam edebilmek için titanyum kabloları bekliyor. Ulvi ise Yıldırım Projesi'nin yapıldığı yeri bulduğundan emin olmak için titanyum kabloları tedarik etmek zorunda. Fakat bu sandığı kadar kolay olmaz. Altay ölüm çukurundan kurtulabilecek mi?

YALNIZ KURT'TA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Altay, tutsak olduğu hapishanede ceza olarak girenin canlı çıkamadığı ölüm çukuruna atılmıştır. Altay'ın ölüm çukuruna atıldığını gören Mira oldukça endişelenir. Nizam ise bu durumdan hoşnut olur. Kendisi için fırsat doğmuştur ve Nazar'ı kurtarmak için planları hazırdır. Altay'ı hapishanede zorlu bir mücadele bekler!

Doğan Rus diplomatla yaptığı anlaşmada sıkıntı yaşar ve onu köşeye sıkıştırmak için B planını devreye sokar. Yetim Kurtlar'dan aldığı istihbarat ile Viking de Rus diplomatın peşine düşer ve ona ulaşmak için Nizam'dan bilgi alır. Viking ve Nizam'ın yaptığı bu gizli görüşmeyi ise izleyip kayda geçen birileri vardır.

Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Altay ölüm çukurundan kurtulabilecek mi?

Başarılı bir operasyonla Rus diplomatı ele geçiren Viking bu hamlesiyle büyük paralar kazanma umudunda olan Doğan'ın elini boş çıkarır. Doğan, güvenli mekanda sakladığı tutsağını elinden kaçırınca, içerde bir köstebek olduğundan emin olur.

Gündüz, projeye devam edebilmek için titanyum kabloları beklemektedir. Ulvi ise Yıldırım Projesi'nin yapıldığı yeri bulduğundan emin olmak için titanyum kabloları tedarik etmek zorundadır. Fakat bu sandığı kadar kolay olmaz.

Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Altay ölüm çukurundan kurtulabilecek mi?

Altay ölüm çukurundan kurtulabilecek midir? Nazar, Altay çukurdayken nasıl bir yol izleyecek? Altay'ın Nazar'ı kurtarma operasyonu nasıl devam edecek? Nizam hangi aşamada devreye girecek? Sare, Levent'i öldürmüş olmanın hesabını Viking'e nasıl verecek? Viking ve Nizam'ı izleyen göz kim? Ulvi Paşa titanyum kabloları üzerinden yaptığı hamle ile Yıldırım Projesi'nin yerini bulacak mı?

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Yalnız Kurt, Atv, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Altay ölüm çukurundan kurtulabilecek mi? - Son Dakika


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