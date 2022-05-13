Yalnız Kurt'un yeni bölümü bu akşam yayınlanacak! Nizam kendisine verilen görevde başarılı olabilecek mi? - Son Dakika
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Yalnız Kurt'un yeni bölümü bu akşam yayınlanacak! Nizam kendisine verilen görevde başarılı olabilecek mi?

13.05.2022 14:54

ATV ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt'un 16. bölümü, bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Aldığı bütün görevlerde başarısız sonuçlar alan Nizam, kendisine emanet edilen her şeyin elinden alınmasının ardından 5 numara tarafından önemli bir göreve atanır. Nizam'ın son şansı olan bu görevi başarıyla gerçekleştirmekten başka çaresi yoktur.

Yalnız Kurt'un 16. bölümü, bu akşam saat 20.00'de Atv ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Halit hangarda Altay'la göz göze geldiği an onun yeğeni olduğunu anlar. Altay ise kendisine dikkat kesilen bu gizemli adamın kim olduğunu araştırır. Nizam gözaltından çıktıktan sonra bütün paralarının yakıldığını görür ve bunu Doğan'ın yaptığından emindir.

ORTALIKTA GÖZÜKMEYEN ÇERKEZ AHMET'E ÖNEMLİ BİR GÖREV VERECEK

Ahmet ise dürüst ve adaletli olan hakimin Nizam'ı neden serbest bıraktığını anlamak için hakimle bir görüşme yapar. Hakim'in neden Nizam'ı serbest bıraktığını öğrenir. Ayrıca Ahmet'i ziyarete gelen sürpriz bir de misafir vardır. Bir süredir görünmeyen Çerkez ortaya çıkar ve Ahmet'e önemli bir görev verir.

NİZAM'A EMANET EDİLEN HER ŞEY GERİ ALINIYOR

Aldığı bütün görevler başarısızlıkla sonuçlanan Nizam'ın elinden yapıya dair kendisine emanet edilen her şey alınır. Artık yapı tarafından boşa çıkarıldığını düşünen Nizam'a 5 numara tarafından önemli bir görev tevdi edilir. Nizam'ın bu görevi başarıyla gerçekleştirmekten başka çaresi yoktur.

5 numara için artık Altay ile tanışmanın vakti gelmiştir. Mira'dan Altay'ı getirmesini ister. Altay'dan öğrenmeyi umduğu şeyler ve ona edeceği bir teklifi vardır.

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Yalnız Kurt 16. Bölüm 3. Fragmanı Yalnız Kurt 16. Bölüm 3. Fragmanı

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Son Dakika Magazin Yalnız Kurt'un yeni bölümü bu akşam yayınlanacak! Nizam kendisine verilen görevde başarılı olabilecek mi? - Son Dakika


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