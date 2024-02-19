Babası Güven'in bir oğlu daha olduğunu öğrenen Yaman Ali, yurtdışından yeni gelen Deniz ile kötü bir başlangıç yapmıştır. Üst üste yaptığı hatalar, Yaman'ın huzuru yeniden sokaklarda aramasına yol açar.
Böyle bir zamanda, dedesi Eşref Ali Soysalan'ın vasiyetinin açıklanacak olması, Yaman'ı ister istemez kaçtığı o dünyaya geri çeker. Dedesinin ölmeden önce aldığı önlemler, kardeşlerinin kaderini Yaman'ın eline teslim eder. Serhan pençelerini çıkarmıştır.
Çocuklarını kendi tarafına çekmek için oynadığı oyunlar, Neslihan'ı köşeye sıkıştırır. Eğer boşanmak istiyorsa, Serhan'la uzlaşmanın bir yolunu bulması şarttır.
Eşref'in vasiyeti Özge ve Güven'in evliliğini de doğrudan etkileyen detaylar içermektedir. Tam da Neslihan'a gerçek hislerini dillendirmişken, Güven'i bekleyen başka mecburiyetler vardır artık.
Soysalanlar hanesinde miras fırtınaları koparken, Alaz sadece Asi'yi delirtmek uğruna bistro'da tanıştığı bir kızı eve sokar. Asi için önemli olan Alaz'ın ona gerçekten ihanet edip etmediğini öğrenmektir.
Alaz'ın canını böyle yakmasına müsaade etmeyecektir. Aşkın affedebileceği şeylerin bir sınırı vardır ne de olsa...
Duygusal açıdan suistimale müsait bir dönem geçiren Rüya, Deniz'in kendisine yardım etmeye çalıştığını zannederken, aslında manipüle edildiğinin farkında değildir.
Yaman Ali yeni bir kardeş bulduğunu sanırken, aslında en tehlikeli düşmanıyla karşı karşıyadır.
Son Dakika › Magazin › Yaman Ali'nin Kardeş Sürprizi ve Miras Fırtınası - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
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