Yaman Ali'nin Kardeş Sürprizi ve Miras Fırtınası - Son Dakika
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Yaman Ali'nin Kardeş Sürprizi ve Miras Fırtınası

Yaman Ali\'nin Kardeş Sürprizi ve Miras Fırtınası

Yaman Ali, babasının başka bir oğlu olduğunu öğrenir ve yeni gelen Deniz ile sorunlar yaşar. Dedesinin vasiyetiyle karşı karşıya kalan Yaman, kardeşlerinin kaderini belirlemek zorunda kalır. Neslihan ise Serhan'la uzlaşmak zorunda kalırken, Güven'in beklenmedik mecburiyetleri ortaya çıkar. Soysalanlar ailesinde miras fırtınaları koparken, Alaz'ın Asi'yi delirtmek için yaptığı hareketler Asi'nin güvenini sarsar. Rüya ise Deniz'in manipülasyonuna maruz kalırken, Yaman Ali en büyük düşmanıyla karşı karşıya gelir.

19.02.2024 12:12  Güncelleme: 12:14
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Babası Güven'in bir oğlu daha olduğunu öğrenen Yaman Ali, yurtdışından yeni gelen Deniz ile kötü bir başlangıç yapmıştır. Üst üste yaptığı hatalar, Yaman'ın huzuru yeniden sokaklarda aramasına yol açar.

Böyle bir zamanda, dedesi Eşref Ali Soysalan'ın vasiyetinin açıklanacak olması, Yaman'ı ister istemez kaçtığı o dünyaya geri çeker. Dedesinin ölmeden önce aldığı önlemler, kardeşlerinin kaderini Yaman'ın eline teslim eder. Serhan pençelerini çıkarmıştır.

Çocuklarını kendi tarafına çekmek için oynadığı oyunlar, Neslihan'ı köşeye sıkıştırır. Eğer boşanmak istiyorsa, Serhan'la uzlaşmanın bir yolunu bulması şarttır.

Eşref'in vasiyeti Özge ve Güven'in evliliğini de doğrudan etkileyen detaylar içermektedir. Tam da Neslihan'a gerçek hislerini dillendirmişken, Güven'i bekleyen başka mecburiyetler vardır artık.

Soysalanlar hanesinde miras fırtınaları koparken, Alaz sadece Asi'yi delirtmek uğruna bistro'da tanıştığı bir kızı eve sokar. Asi için önemli olan Alaz'ın ona gerçekten ihanet edip etmediğini öğrenmektir.

Alaz'ın canını böyle yakmasına müsaade etmeyecektir. Aşkın affedebileceği şeylerin bir sınırı vardır ne de olsa...

Duygusal açıdan suistimale müsait bir dönem geçiren Rüya, Deniz'in kendisine yardım etmeye çalıştığını zannederken, aslında manipüle edildiğinin farkında değildir.

Yaman Ali yeni bir kardeş bulduğunu sanırken, aslında en tehlikeli düşmanıyla karşı karşıyadır.

Kaynak: Magazinkolik

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