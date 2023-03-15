Yapım şirketi tarafından sete gelmemekle suçlanan Mehmet Yılmaz Ak'tan cevap - Son Dakika
Üye Girişi

Yapım şirketi tarafından sete gelmemekle suçlanan Mehmet Yılmaz Ak'tan cevap

15.03.2023 09:47
Yapım şirketi tarafından sete gelmemekle suçlanan Mehmet Yılmaz Ak'tan cevap

Yargı'da Savcı Pars'ı oynayan Ak'ın kesik elinin ortaya çıkması seyircide şok etkisi yaratmış, senarist Sema Ergenekon eleştirilmişti. Yapım şirketi eleştirisi sonrası Ak'ı eleştirmişti. Ak da bunun üzerine açıklama yaptı. İşte detaylar...

Yargı dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Mehmet Yılmaz Ak, açıklamalarda bulundu. Diziye veda eden Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılış şekli seyircinin tepkisini çekmişti. Dizide Savcı Pars'ı oynayan Ak'ın kesik elinin ortaya çıkması seyircide şok etkisi yaratmış, senarist Sema Ergenekon eleştirilmişti.

Bunun üzerine dizinin yapım şirketi Ay Yapım, eleştiriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ay Yapım, "Oyuncumuz Mehmet Yılmaz Ak, 55'inci bölüm çekimleri esnasında önce üç günlük, ardından da 10 günlük rapor alıp bölümde kalan sahneleri çekmeyi reddederek diziden ayrılmıştır. Kendisiyle yapılan görüşmelerde sosyal hayatına zaman bulamadığını, dolayısıyla projeye devam etmenin kendisine değersiz hissettirdiğini belirtmiştir. En azından iki bölüm daha devam etmesi rica edilmiştir. Bu teklifimiz reddedilmiştir. Yarım kalan bölüme sonradan ek sahneler çekilip, bölüm son anda yetiştirildi. Yeniden yazılan senaryolar sebebiyle de tüm ekip zamanlama açısından sıkıntıya girmiştir. Oyuncumuz ölüm sahnesi için dahi sete gelmeye reddedince, karakterin öldüğüne inandırma yolu olarak bulunmuş final sahnesi ise, sözü edildiği gibi intikam güdüsüyle yazılmamıştır" dedi.

"BİR ANDA ALINAN BİR KARAR OLMADI"

Yapım şirketinin açıklamasını paylaşan senarist Sema Ergenekon, "Bazen hiçbir şey göründüğü gibi değildir" yazmıştı. Bu açıklamalar üzerine Ak, Instagram'dan kendisini savuncu. Oyuncu, "Sevgili Yargı izleyicileri; Öncelikle hakkmda çıkan yönlendirmeli paylaşımlara ve haberlere çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Diziden erken ayrılmak zorunda kaldığım doğrudur. Bunun nedenlerini belirten bir açıklama daha önce yapmıştım. Bu karar; belirtildiği gibi bir anda alınan bir karar olmadı. Haftalar öncesinden (çekimlerim devam ederken) sağlık sorunlarım sebebiyle çekimlere devam edemeyeceğim birçok defa yapım tarafına bildirmiş ve maalesef bir geri dönüş alınmamıştır. Kayıtsız kalınmıştır. Hem Yargı izleyicilerine, bensiz de devam edeceğine inandığım hikayesine, işin senaristlerine, yönetmenine, ekibine, meslektaşlarıma saygıda kusur etmemek için, anlayışınıza sığınarak daha da detaylı yazmamayı uygun görüyorum. 55 bölümdür emek verdiğim Yargı dizisi tarafından, eksik, taraflı açıklamalarla yapılan bu ithamları ve kariyerime verilmesi istenen bu zararı hak etmiyorum. Adaletli de bulmuyorum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR
500
İran Yargı Erki: Mahsa Emini olaylarından hükümlü 22 bin kişi son aftan yararlandı İran Yargı Erki: Mahsa Emini olaylarından hükümlü 22 bin kişi son aftan yararlandı Yargıtay Başkanı Akarca, hakim ve savcı adaylarına yönelik seminere katıldı Yargıtay Başkanı Akarca, hakim ve savcı adaylarına yönelik seminere katıldı

Mehmet Yılmaz Ak, Sema Ergenekon, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yapım şirketi tarafından sete gelmemekle suçlanan Mehmet Yılmaz Ak'tan cevap - Son Dakika


Son Dakika
10:17 AK Parti'den sürpriz iddia: Hakan Fidan ve Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın yardımcısı olacak
10:10 Ankara'da kulisleri hareketlendiren iddia: HÜDA PAR, AK Parti'den 8 ilde vekillik istedi
10:03 AK Parti'den sürpriz seçim hamlesi! Masadaki iki isim: Hakan Fidan ve Devlet Bahçeli
09:53 Şanlıurfa sele teslim! Evler ve hastaneler sular altında kaldı, eğitim durdu
09:49 Kırmızı kart yiyen Belhanda'ya, Adana Demirspor'dan cep yakan ceza
09:45 Yapım şirketi tarafından sete gelmemekle suçlanan Mehmet Yılmaz Ak'tan cevap: Adaletli bulmuyorum
09:38 Sel, fırtına, sağanak yağış! Meteoroloji 7 ili uyardı, sarı ve turuncu alarm verdi
09:36 Trabzonspor maçında direkt kırmızı gören Belhanda'ya para cezası verildi
09:26 Sel, fırtına, kuvvetli yağış! Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
09:07 Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2023 10:22:20. #1.12#
SON DAKİKA: Yapım şirketi tarafından sete gelmemekle suçlanan Mehmet Yılmaz Ak'tan cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement