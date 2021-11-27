Yargı dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.
Sevgilisi Yiğit Kirazcı ile Afara - Bir Arabesk Müzikali'nde objektiflere takılan Deniz'in neşeli halleri dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında kısa süreli şok yaşadı. Deniz, "Evlilik yok. Henüz erken" dedi.
Yiğit Kirazcı ise, "Zaman gösterecek. Şu sıralar yoğun çalışıyoruz" şeklinde kaçamak cevap verdi.
Aşklarını gizlemeyen ünlü çift zaman zaman sosyal medya paylaşımı yapmayı da ihmal etmiyor.
Pınar Deniz, doğum gününde Yiğit Kirazcı ile dudak dudağa poz verdi. İkilinin bu pozu beğeni topladı.
Son Dakika › Magazin › Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in evlilik itirafı olay oldu! - Son Dakika Magazin