Savcı Pars karakteriyle Yargı dizisinin sevilen oyuncuları arasında yer alan Mehmet Yılmaz AK, bir süredir Miss Turkey yarışmasıyla şöhrete kavuşan Nazlı Çetin ile aşk yaşıyor.

Yargı dizisine ilişkin konuşan Mehmet Yılmaz Ak, "Geçmiş yıllarda hep kötü rollerde oynadım. Bu sene tercihim mafya dizisinde yer almamaktı. Mafya bozuntusundan savcı karakterine geçişim hızlı oldu. Altından kalkabildiğimi düşünüyorum" dedi.

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