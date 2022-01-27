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Yargı'da düğün yakın mı? Ceylin ve Ilgaz evlenecek mi? - Son Dakika

Yargı'da düğün yakın mı? Ceylin ve Ilgaz evlenecek mi?

27.01.2022 16:31

Pazar akşamları yayınlanan Yargı dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda izleyenleri heyecanlandıracak sahneler yer aldı. Peki, Ceylin ve Ilgaz evlenecek mi?

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı yargı dizisi her Pazar ekranlarda yayınlanmaktadır. Yeni bölüm fragmanında ise Ceylin ve Ilgaz ilişkisinde yeni gelişme yaşanıyor.

YARGI DİZİSİNDEN HEYECANLANDIRAN FRAGMAN

Her pazar akşamı Kanal D ekranında izleyiciyle buluşan, her bölümüyle nefesleri kesen Yargı son hızıyla devam ediyor. Heyecan dozajının hiç düşmediği dizide önümüzdeki günlerde izleyicileri çok mutlu edecek sahneler olacak gibi görünüyor.

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman görüntüleriyle izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek bir bölümün yaklaştığını gösteriyor. Fragmanda dikkat çeken sahne ise Ceylin'in annesinin, Ilgaz'ın babasıyla yaptığı konuşma. Ceylin'in annesi llgaz'ın babası Metin'e çocuklarının evlendiğini ancak her şeyin usulüne göre olması gerektiğini söylüyor. Ceylin'in annesinin bu sözleri Yargı izleyicisini çok yakında bir düğünün beklediğine işaret ediyor. Dolayısıyla Yargı izleyicileri çok yakında Ceylin'in gelinlik, Ilgaz'ı da damatlıkla görebilir. İzleyici bu sahneyi gördükten sonra şimdiden heyecanlandı bile.

YARGI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ilgaz'ın yönlendirmeleriyle, Engin'in öldüğü geceye ait detayları hatırlamaya başlayan Ceylin için artık bazı şeyler netleşmeye başlamıştır. Şüpheleri Ceylin üzerinden kaldıracak ipuçları ortaya çıktıkça, Ilgaz Ceylin'in masumiyetine giden yola kendinden emin adımlarla çıkmak ister. Ancak onu büyük engeller beklemektedir.

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Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı'da düğün yakın mı? Ceylin ve Ilgaz evlenecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yargı'da düğün yakın mı? Ceylin ve Ilgaz evlenecek mi? - Son Dakika
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