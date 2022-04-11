Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin'in aldığı iki önemli karar ne? - Son Dakika

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinde Ceylin alt üst olan psikolojisinin düzelmesi için Ilgaz'a tutunmak istedi.

YARGI'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Ilgaz yakaladığı ipuçları sayesinde tek başına çıktığı yolda nihai gerçeğe ulaşmıştır ve bu gerçek onu kahretmiştir. Üstelik bu gerçeğin tam kalbinde olan Ceylin'in psikolojisi harap haldedir ve düştüğü yerden kalkmak için Ilgaz'a ihtiyacı vardır. Ilgaz bu büyük sırrın bilgisine sahipken sevdiği kadına karşı nasıl bir tutum takınacaktır?

Pars ve Eren ikilisinin gizli yürüttükleri soruşturma gün ışığına çıkmıştır. Ilgaz ile yolları kesiştiğinde tüm parçalar onlar için de usul usul yerine oturmuştur. Şimdi herkesin yüzleşmesi gereken meseleler ortaya çıkmışken, kim nasıl bir tavıra bürünecektir?

Hayata sımsıkı tutunmak isteyen Ceylin, hayatında ilk büyük kararlar almıştır. Bu kararlarında Ilgaz'ı en yakınında, gücünü aldığı kaynak olarak gören Ceylin, ortaya çıkabilecek olan gerçeklerden henüz habersizdir. Her şeye rağmen yola devam etmek mümkün olabilecek midir?