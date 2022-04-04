Yargı dizisinde dün akşam neler oldu? Ilgaz gerçek katilin peşine düşüyor - Son Dakika
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Yargı dizisinde dün akşam neler oldu? Ilgaz gerçek katilin peşine düşüyor

04.04.2022 08:20
Yargı dizisinde dün akşam neler oldu? Ilgaz gerçek katilin peşine düşüyor

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisi 27. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde Ceylin, babasının acısına dayanamıyor ve bayılıyor.

Yargı 27. Bölümde; Ailesi paramparça olan Ceylin, kendisine destek olmak istediğini düşündüğü Metin'i yeni ailesi olarak görür. Ancak bu sahte denge gün be gün yıkılmakta ve üzerindeki şeffaf örtü hızla, önlenemez bir şekilde açılmak üzeredir. Bu enkazın altından Ilgaz-Ceylin çifti başarıyla çıkabilecek midir? Metin amirin ne şekilde olaya dahil olduğunu anlayamayan Eren'i hayatının en zor günleri beklemektedir. Bu noktada gün sonunda onu sürpriz bir iş birliği beklemektedir. Zafer cinayetinde her detayı bilen ve kimseye söylemeyerek bilmenin tadını sonuna kadar çıkaran Yekta'nın ise beklenmedik bir ziyaretçisi vardır.

Yargı dizisinde dün akşam neler oldu? Ilgaz gerçek katilin peşine düşüyor

Zamansız yaşadığı kayıplarla büyük bir yas sürecine giren Ceylin'in duygu durumu herkesi endişelenmektedir. Ilgaz Ceylin'in elini hiç olmadığı kadar sıkı tutup yeni bir yola çıkmaya hazırdır. Ancak ikisinin de ayaklarına takılı olan zincirlerin sesi yavaş yavaş duyulmaya başlamıştır…

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Yargı 27. Bölüm 2. Fragman Yargı 27. Bölüm 2. Fragman Adalet Bakanı Bozdağ, yargı muhabirleriyle bir araya geldi: (1) Adalet Bakanı Bozdağ, yargı muhabirleriyle bir araya geldi: (1)

Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı dizisinde dün akşam neler oldu? Ilgaz gerçek katilin peşine düşüyor - Son Dakika


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