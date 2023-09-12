Yargı dizisinin kadrosuna Seda Türkmen ve Özlem Türay dahil oldu

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolünü paylaştığı Yargı dizisinin 3. sezon çekimleri başladı. Oyuncunun kadrosunun genişlediği diziye son olarak Seda Türkmen ve Özlem Türay dahil oldu.

KOMİSER EREN'İN SEVGİLİSİ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ali Bilgin'in yönettiği, Sema Ergenekon'un ise yazdığı Ay Yapım imzalı dizin Uğur Aslan'ın oynadığı Eren komiserin sevgilisi Dilek ve ablası Filiz hikayeye geliyor. Dilek rolünü Seda Türkmen, abla Filiz rolünü ise Özlem Türay canlandıracak.

Türay, geçtiğimiz günlerde yine Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı ile görüşmüş ancak kadroya dahil olmamıştı.

FERİT KAYA DA DAHİL OLMUŞTU

Öte yandan ödüllü oyuncu Ferit Kaya da Yargı'nın kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncu dizide "Can" rolünü oynayacak. Diziye daha yeni ismin katılıp katılmayacağı ise bilinmiyor.

Özlem Türay

Seda Türkmen