Yargı dizisinin kadrosuna Seda Türkmen ve Özlem Türay dahil oldu

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolünü paylaştığı Yargı dizisinin 3. sezon çekimleri başladı. Oyuncunun kadrosunun genişlediği diziye son olarak Seda Türkmen ve Özlem Türay dahil oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ali Bilgin'in yönettiği, Sema Ergenekon'un ise yazdığı Ay Yapım imzalı dizin Uğur Aslan'ın oynadığı Eren komiserin sevgilisi Dilek ve ablası Filiz hikayeye geliyor. Dilek rolünü Seda Türkmen, abla Filiz rolünü ise Özlem Türay canlandıracak.
Türay, geçtiğimiz günlerde yine Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı ile görüşmüş ancak kadroya dahil olmamıştı.
Öte yandan ödüllü oyuncu Ferit Kaya da Yargı'nın kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncu dizide "Can" rolünü oynayacak. Diziye daha yeni ismin katılıp katılmayacağı ise bilinmiyor.Oyuncu Ferit Kaya, Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu
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