Yargı dizisinin kadrosuna Seda Türkmen ve Özlem Türay dahil oldu - Son Dakika

Yargı dizisinin kadrosuna Seda Türkmen ve Özlem Türay dahil oldu

Son Güncelleme: 12.09.2023 09:46

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolünü paylaştığı Yargı dizisinin 3. sezon çekimleri başladı. Oyuncu kadrosunun genişlediği dizinin kadrosuna son olarak Seda Türkmen ve Özlem Türay katıldı.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolünü paylaştığı Yargı dizisinin 3. sezon çekimleri başladı. Oyuncunun kadrosunun genişlediği diziye son olarak Seda Türkmen ve Özlem Türay dahil oldu.

KOMİSER EREN'İN SEVGİLİSİ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ali Bilgin'in yönettiği, Sema Ergenekon'un ise yazdığı Ay Yapım imzalı dizin Uğur Aslan'ın oynadığı Eren komiserin sevgilisi Dilek ve ablası Filiz hikayeye geliyor. Dilek rolünü Seda Türkmen, abla Filiz rolünü ise Özlem Türay canlandıracak.

Türay, geçtiğimiz günlerde yine Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı ile görüşmüş ancak kadroya dahil olmamıştı.

FERİT KAYA DA DAHİL OLMUŞTU

Öte yandan ödüllü oyuncu Ferit Kaya da Yargı'nın kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncu dizide "Can" rolünü oynayacak. Diziye daha yeni ismin katılıp katılmayacağı ise bilinmiyor.

Özlem Türay
Seda Türkmen
Ferit Kaya
Oyuncu Ferit Kaya, Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu

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Son Dakika Magazin Yargı dizisinin kadrosuna Seda Türkmen ve Özlem Türay dahil oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargı dizisinin kadrosuna Seda Türkmen ve Özlem Türay dahil oldu - Son Dakika
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