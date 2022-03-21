Yargı dün akşam sevenleriyle buluştu! Yeni bölümde Ceylin babasının ölüm haberiyle yüzleşti! - Son Dakika
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Yargı dün akşam sevenleriyle buluştu! Yeni bölümde Ceylin babasının ölüm haberiyle yüzleşti!

21.03.2022 08:48
Yargı dün akşam sevenleriyle buluştu! Yeni bölümde Ceylin babasının ölüm haberiyle yüzleşti!

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 25. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Ekranlarda fırtına estirmeye devam eden Yargı, pazar günlerinin reytinglerini altüst ediyor. İşte son bölümde yaşananlar...

lgaz, Engin'in Ceylin'e gönderdiği mesajı çözmüş ve ona söylemiştir. Babasının gemiden iniş tarihinin gelip çatmış olması, Ceylin'i kuşku götürmez bir şekilde bu mesajı inkar etmeye iter. Gerçeğin peşinde olan Ilgaz ise çoktan Zafer'le ilgili araştırmalara başlamıştır.

Şimdiye kadar biriktirdiği sırları çıkış bileti olarak elinde tutan Serdar için artık bazılarını koz olarak kullanma zamanı gelmiştir. Bu bilginin Yekta Tilmen cephesinde karşı tarafı vuracak olan bir silaha dönüşmesi ise an meselesidir.

Birlikte bakmak için görevlendirildikleri dosya, bakış açıları çok farklı olan Pars ve Derya'yı aynı yolda buluşturmayı başarabilecek midir?

Defalarca badireli yollar aşan Ilgaz ve Ceylin'i, yine çetin bir sınav beklemektedir. Bu durum ikisinin geleceği adına alınması gereken en keskin virajdır ve öngörülemeyecek zorluktaki günler onları beklemektedir.

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Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı dün akşam sevenleriyle buluştu! Yeni bölümde Ceylin babasının ölüm haberiyle yüzleşti! - Son Dakika


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