Yargı'nın ikinci bölümünden ön izleme yayınlandı… "Aile olmanın bedeli bu demek ki…"

İlk bölümüyle sosyal medyaya damga vuran, çarpıcı hikayesiyle çok konuşulan 'Yargı'nın ikinci bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Yayın öncesi ekranlara gelen ön izleme sahnesinde Ilgaz ile Metin'in konuşması dikkat çekiyor. Ilgaz, babasına Çınar'ın suçluluğundan nasıl bu kadar emin olduğunu sorarken Metin tavrından ödün vermiyor. Bunun üzerine, Ilgaz her şeye rağmen Çınar'ın yanında olmaları gerektiğini vurgularken genç savcının "Aile olmanın da bedeli bu demek ki…" sözleri herkesi derinden etkileyecek anların yer alacağı heyecanlı bir bölümün sinyallerini veriyor.

Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin'in rejisiyle buluştuğu 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

'Yargı' her pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!