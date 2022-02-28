Yargı'nın son bölümünde neler yaşandı? Mahkemeden Ceylin için ne karar çıktı? - Son Dakika

Ilgaz ve Ceylin bir yandan Ceylin'in aklanma yolculuğunu sürdürürken öte yandan da savaş baltalarını iyice ortaya seren Yekta ile karşı karşıya kaldı.

PARS KÖŞEYE SIKIŞTI

Pars, şimdiye kadar inandığı ve yardım ettiği Ilgaz ve Ceylin'in, genişleyen dava kapsamında kendi yakınlarına da sıçramasıyla iyice köşeye sıkışır. Pars yayınlanan son bölümde ortaya çıkan yeni deliller ve gelen itirafla sarsılıp, kendi adalet terazisini dengelemekte zorlandı.

Gitgide kendilerini hiç tanımadıkları bir ağda bulan gençleri içinden çıkamayacakları, tırmanmaya çalıştıkça daha sert ve zor zamanlar beklemektedir. Bu kuyuda kendi başlarına çırpınışları bu kez yeterli olmayacak gibi gözükmektedir.

Adalet arayışında birlikteyken güçlü ve yenilmez olan Ilgaz ile Ceylin ikilisini büyük duruşma günü beklemektedir. Duruşmanın safları iyiden iyiye belli olurken, ortaya yeni çıkacak deliller her iki tarafı da şoke edecek, mahkeme sonrası verilecek karar ikilinin ilişkisi için bir dönüm noktası olacaktır.