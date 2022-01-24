Üye Girişi
Yargı son bölüm yayınlandı! Ceylin ve Ilgaz arasında neler oldu? - Son Dakika

Yargı son bölüm yayınlandı! Ceylin ve Ilgaz arasında neler oldu?

24.01.2022 10:09
Yargı son bölüm yayınlandı! Ceylin ve Ilgaz arasında neler oldu?

Yargı'nın 23 Ocak tarihinde ekranlara gelen son bölümünde Engin'in öldüğü geceye ait detayları hatırlamaya başlayan Ceylin için Ilgaz'ın ipuçlarını ortaya çıkarması dikkat çekti. Dizinin son sahnesinde Ilgaz ve Ceylin arasındaki sürpriz yakınlaşma ekranlara damga vurdu.

Her pazar ekranların en çok izlenen dizisi olan Yargı 23 Ocak akşamı yine nefesleri kesti. Seda'nın, Merdan'ın verdiği görevi yerine getirmek için Yekta'yı baştan çıkarmak için harekete geçtiği son bölümde Ilgaz ile Ceylin'in yakınlaşması gecenin en çok konuşulan konularından oldu.

YARGI 17. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 23 Ocak Pazar günü yayınlanan 17. Bölümde Ceylin'in verdiği ifade sonrasında önemli delillere ulaşılıyor!

Ilgaz'ın yönlendirmeleriyle, Engin'in öldüğü geceye ait detayları hatırlamaya başlayan Ceylin için artık bazı şeyler netleşmeye başlamıştır. Şüpheleri Ceylin üzerinden kaldıracak ipuçları ortaya çıktıkça Ilgaz, Ceylin'in masumiyetine giden yola kendinden emin adımlarla çıkmak ister; ancak, onu büyük engeller beklemektedir.

Oğlunun dosyasını gittikçe karıştıran ve Ceylin lehine olan deliller, Yekta'nın iyice saldırganlaşmasına sebep olur. Seda, Merdan'ın verdiği görevi yerine getirmek için Yekta'ya yakın dururken, Çınar ise yine risk alarak Serdar'la hareket etmeyi kabul eder ve tehlikeli bir plana dahil olur. Üstelik bu sefer yalnız değildir.

Ne zaman düşseler daha güçlü kalkabilmek için birbirlerine ihtiyaç duyduklarını fark eden Ilgaz ile Ceylin için ufukta yeni bir yol görünmektedir. Ancak bu sefer daha büyük kararların gölgesinde uzanan bu yol, onları yeni bir eşiğe taşımak üzeredir.

YORUMLAR
500

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Yargı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı son bölüm yayınlandı! Ceylin ve Ilgaz arasında neler oldu? - Son Dakika Magazin


Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in ölümüyle yıkıldı! Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in ölümüyle yıkıldı! Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı! Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı!         
09:57
Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında         
09:34
Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler         
09:10
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı         
13:53
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30

Son Dakika Haberleri
10:11 Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in ölümüyle yıkıldı! Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu
10:09 Yargı son bölüm yayınlandı! Ceylin ve Ilgaz arasında neler oldu?
10:07 Metropoll: Halkın yüzde 62'si İBB'de terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına inanmıyor
10:03 Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek
10:01 BTC Türk'te erişim engeli! Şirketten açıklamalar peş peşe geldi
09:56 Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı!
09:55 Cani baba, karnesini beğenmediği kızını öldüresiye dövdü! Sosyal medya ayağa kalktı
09:50 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz
09:49 Yakın dostu Fatma Girik'in ölümüyle sarsılan Hülya Koçyiğit, konuşmakta güçlük çekti
09:45 100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 10:18:01. #1.12#
SON DAKİKA: Yargı son bölüm yayınlandı! Ceylin ve Ilgaz arasında neler oldu? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement