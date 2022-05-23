Yasak Elma'da bu akşam neler yaşanacak? Ender ve Yıldız yeniden birlikte mi hareket edecek?

Doğan'ın sosyal medya hesabının olmadığını düşünen Yıldız, gerçeği öğrenince küplere bindi. Annesiyle beraber Doğan'ın sosyal medya hesabını karış karış inceleyen Yıldız kime karşı Ender'le birlikte hareket edecek?

YASAK ELMA'DA BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Ekin ve Çağatay'ın Doğan için yaptığı plan suya düşünce, başka yollar aramaya başlarlar.

Yıldız ve Ender, Handan'dan tamamen kurtulmak için plan yaparlarken, Handan'ın onlar için hazırladığı başka sürprizleri vardır…