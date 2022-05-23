Yasak Elma'da bu akşam neler yaşanacak? Ender ve Yıldız yeniden birlikte mi hareket edecek? - Son Dakika
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Yasak Elma'da bu akşam neler yaşanacak? Ender ve Yıldız yeniden birlikte mi hareket edecek?

23.05.2022 14:43
Yasak Elma'da bu akşam neler yaşanacak? Ender ve Yıldız yeniden birlikte mi hareket edecek?

Bu akşam 143. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Yasak Elma dizisinde Handan ile karşı karşı kalan Yıldız, yeni planlarını devreye sokmaya kara verdi.

Doğan'ın sosyal medya hesabının olmadığını düşünen Yıldız, gerçeği öğrenince küplere bindi. Annesiyle beraber Doğan'ın sosyal medya hesabını karış karış inceleyen Yıldız kime karşı Ender'le birlikte hareket edecek?

YASAK ELMA'DA BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Ekin ve Çağatay'ın Doğan için yaptığı plan suya düşünce, başka yollar aramaya başlarlar.

Yıldız ve Ender, Handan'dan tamamen kurtulmak için plan yaparlarken, Handan'ın onlar için hazırladığı başka sürprizleri vardır…

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Yasak Elma, Eda Ece, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma'da bu akşam neler yaşanacak? Ender ve Yıldız yeniden birlikte mi hareket edecek? - Son Dakika


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