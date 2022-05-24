Başrolünde Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Doğan'ın sosyal medya hesabını kurcalayan Yıldız, Handan ile karşı karşıya kalacak.
Ekin ve Çağatay'ın Doğan için yaptığı plan suya düşünce, başka yollar aramaya başlarlar. Yıldız ve Ender, Handan'dan tamamen kurtulmak için plan yaparlarken, Handan'ın onlar için hazırladığı başka sürprizleri vardır…
Son Dakika › Magazin › Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ender ve Yıldız Handan'a nasıl bir oyun hazırladı? - Son Dakika