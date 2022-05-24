Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ender ve Yıldız Handan'a nasıl bir oyun hazırladı? - Son Dakika
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Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ender ve Yıldız Handan'a nasıl bir oyun hazırladı?

24.05.2022 09:26
Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ender ve Yıldız Handan'a nasıl bir oyun hazırladı?

Dün akşam 143. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yasak Elma'da Yıldız ve Ender, Handan ile baş edebilmek için eskisi gibi birlik olmaya karar verdi. Kumru ise yakın arkadaşının Ekin'in telefon numarasını istemesiyle büyük kaos yaşandı.

Başrolünde Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Doğan'ın sosyal medya hesabını kurcalayan Yıldız, Handan ile karşı karşıya kalacak.

YASAK ELMA'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Ekin ve Çağatay'ın Doğan için yaptığı plan suya düşünce, başka yollar aramaya başlarlar. Yıldız ve Ender, Handan'dan tamamen kurtulmak için plan yaparlarken, Handan'ın onlar için hazırladığı başka sürprizleri vardır…

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