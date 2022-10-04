Güzel oyuncu Sevda Erginci ayrıldığı diziye yıllar sonra dönüş yapıyor - Son Dakika
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Güzel oyuncu Sevda Erginci ayrıldığı diziye yıllar sonra dönüş yapıyor

04.10.2022 07:49

Yasak Elma dizisinin ilk sezonlarında rol alan ve senaryo gereği yurt dışına taşındığı için ayrılan ünlü oyuncu Sevda Erginci'nin 'Zeynep' rolüne boşanmış ve başka biriyle evlilik yapmış biri olarak döneceği ifade edildi.

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece ve Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı, FOX'un reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek sürprizler yaşanacak. 6 sezondur devam eden dizinin ilk bölümlerinde oynayan Yıldız'ın ablası Zeynep, yıllar sonra geri dönüyor.

BİRKAÇ BÖLÜMDE ROL ALACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Yıldız'ın ablası Zeynep rolüne hayat veren Erginci, Alihan'a hayat veren Onur Tuna'yla beraber senaryo gereği evlenip yurt dışına yerleşmişti. Söylentilere göre Zeynep Yasak Elma'ya boşanmış ve başka biriyle evlilik yapmış olarak dönecek. Başarılı oyuncu Sevda Erginci'nin diziye temelli olarak dönmediği sadece birkaç bölüm de rol alacağı ileri sürüldü.

Sevda Erginci, yıllar sonra Yasak Elma'ya geri dönüyor
Sevda Erginci, yıllar sonra Yasak Elma'ya geri dönüyor
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Sevda Erginci, Yasak Elma, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel oyuncu Sevda Erginci ayrıldığı diziye yıllar sonra dönüş yapıyor - Son Dakika


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