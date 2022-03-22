Yasak Elma son bölümde neler oldu? Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazandı - Son Dakika
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Yasak Elma son bölümde neler oldu? Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazandı

22.03.2022 09:31
Yasak Elma son bölümde neler oldu? Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazandı

Yasak Elma 5. sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümü dün akşam yayınlandı.

Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır. Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir…

Kumru kendi ayakları üstünde durmaya karar vererek, Ezgi'nin evinde yaşamaya başlar. Yıldız ise Doğan'ın gözüne girebilmek için Kumru'yu eve döndüren kişi olmak istiyordur. Ender ve Çağatay, Doğan ve Yıldız'ı ayırmak için ellerinden geleni yaparlarken, beklenmeyen misafir Handan gelir…

YASAK ELMA 135. BÖLÜM ÖZETİ

Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazanmıştır. Ender ve Handan'ın Doğan ile Yıldız'ı ayırma çalışmaları tüm hızla ilerlerken hiç beklenmeyen biri Yıldız'ın yardımına koşacaktır.

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Yıldız Yılmaz Kuyucu : Eda Ece

Ender Çelebi : Şevval Sam

Çağatay Kuyucu : Berk Oktay

Kumru : Biran Damla Yılmaz

Doğan : Murat Aygen

Feyza : Ece Dizdar

Asuman : Melisa Doğu

Caner Çelebi : Barış Aytaç

Emir : Serkan Rutkay Ayıköz

Ömer : Emir Dinler

YORUMLAR
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Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır! Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!

Yasak Elma, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma son bölümde neler oldu? Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazandı - Son Dakika


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