Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır. Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir…
Kumru kendi ayakları üstünde durmaya karar vererek, Ezgi'nin evinde yaşamaya başlar. Yıldız ise Doğan'ın gözüne girebilmek için Kumru'yu eve döndüren kişi olmak istiyordur. Ender ve Çağatay, Doğan ve Yıldız'ı ayırmak için ellerinden geleni yaparlarken, beklenmeyen misafir Handan gelir…
Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazanmıştır. Ender ve Handan'ın Doğan ile Yıldız'ı ayırma çalışmaları tüm hızla ilerlerken hiç beklenmeyen biri Yıldız'ın yardımına koşacaktır.
Yıldız Yılmaz Kuyucu : Eda Ece
Ender Çelebi : Şevval Sam
Çağatay Kuyucu : Berk Oktay
Kumru : Biran Damla Yılmaz
Doğan : Murat Aygen
Feyza : Ece Dizdar
Asuman : Melisa Doğu
Caner Çelebi : Barış Aytaç
Emir : Serkan Rutkay Ayıköz
Ömer : Emir Dinler
Son Dakika › Magazin › Yasak Elma son bölümde neler oldu? Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazandı - Son Dakika