Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizlerinin cinsiyeti belli oldu: 2 tane daha İdo geliyor - Son Dakika

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizlerinin cinsiyeti belli oldu: 2 tane daha İdo geliyor

Son Güncelleme: 30.08.2023 10:07

İkiz bebek heyecanı yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Tatlıses, "2 tane daha İdo geliyor başına" diyerek bebeklerin erkek olduğunu duyurdu.

Şu sıralar anne-baba olma heyecanını yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Ünlü çiftin erkek bebekleri olacak.

"AİLEMİZ BÜYÜYOR"

2 yıl önce nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin geçtiğimiz günlerde bebek beklediği öğrenilmişti. Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikiz bebeklerinin olacağını "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman! Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" notuyla duyurmuştu.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizlerinin cinsiyeti belli oldu: 2 tane daha İdo geliyor

ERKEK BEBEKLERİ OLACAK

Sosyal medyada bir süre aktif olamayan Yasemin Şefkatli karnının büyüdüğünü takipçileriyle paylaştı. Hamilelikte dördüncü ayına giren Şefkatli ile video çeken İdo Tatlıses, bebeklerinin cinsiyetini öğrendiklerini söyledi. İdo, "2 tane daha İdo geliyor başına" diyerek bebeklerin cinsiyetinin erkek olduğunu duyurdu.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizlerinin cinsiyeti belli oldu: 2 tane daha İdo geliyor
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizlerinin cinsiyeti belli oldu: 2 tane daha İdo geliyor
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Magazin

Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizlerinin cinsiyeti belli oldu: 2 tane daha İdo geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizlerinin cinsiyeti belli oldu: 2 tane daha İdo geliyor - Son Dakika
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