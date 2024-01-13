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Yavuz, Songül'ü buldu ama taşlara ulaşmak zor olacak - Son Dakika
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Yavuz, Songül'ü buldu ama taşlara ulaşmak zor olacak

Yavuz, uzun bir sürenin ardından Songül'e ulaşır ancak taşlara ulaşmak kolay olmayacaktır. Songül, son birkaç ayda yaşadığı her şeyi unutmuş ve taşları nereye sakladığını hatırlamamaktadır. Hayriye ve Medine, Songül'ün hafızasını yerine getirmeye çalışırken Songül, yaşadığı her şeyi yeniden öğrenmenin şokunu yaşar. İlkgül ve Canan ise Songül'ü kurtarmanın çaresini aramaktadır. Yavuz'un ellerinden kurtulabilecekler mi yoksa bu kapana kısılanlar sürekli artacak mı?

Yavuz, Songül\'ü buldu ama taşlara ulaşmak zor olacak
13.01.2024 - 02:30,
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Yavuz sonunda Songül'e ulaşmıştır fakat taşlara ulaşması kolay olmayacaktır. Son birkaç ayda yaşadığı her şeyi unutan Songül, taşları da nereye sakladığını unutmuştur.

Hayriye ve Medine, Songül'e taşları nerede sakladığını hatırlayabilmesi için hafızasını yerine getirmeye çalışırken Songül ise aylardır yaşadığı her şeyi yeniden öğrenmenin şokunu yaşar.

İlkgül ve Canan ise tüm zıtlaşmalarına rağmen Songül'ü kurtarmanın çaresini ararlar. Songüller, Yavuz'un ellerinden kurtulabilecekler midir? Yoksa bu kapana kısılanlar sürekli artmaya devam mı edecektir?

Kaynak: Magazinkolik
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