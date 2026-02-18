Yayın arasında başörtüsü takan Ece Erken tartışma yarattı - Son Dakika
Yayın arasında başörtüsü takan Ece Erken tartışma yarattı

Yayın arasında başörtüsü takan Ece Erken tartışma yarattı
18.02.2026 16:30
Ece Erken, sunduğu canlı yayın programı sırasında başörtüsü taktığı anları paylaştı. Stüdyodakiler Erken'e başörtüsünü yakıştırırken, sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı.

Oyuncu ve sunucu Ece Erken, kendi sunduğu canlı yayın programında başörtüsü taktığı anları takipçileriyle paylaştı. Stüdyoda bulunan bazı isimler Erken'e başörtüsünü çok yakıştırdıklarını dile getirdi.

Ancak paylaşılan görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Kimi kullanıcılar Erken'in tercihine olumlu yorum yaparken, bazı kullanıcılar ise kıyafet seçimine gönderme yaparak eleştiride bulundu. "Elbise ne alaka?" şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

Kısa sürede yayılan görüntüler, farklı görüşleri beraberinde getirdi.

2016 YILINDA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Ece Erken'in sunumuyla 2016 yılında TRT ekranlarında yayınlanan 'İyi Fikir' programının bir bölümüne Ece Erken'in tesettüre girmesi damga vurmuştu.

17:33
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
15:25
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
