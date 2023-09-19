Yayında ilginç anlar! Ünlü doktor Ender Saraç, muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını bir bir saydı - Son Dakika

Yayında ilginç anlar! Ünlü doktor Ender Saraç, muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını bir bir saydı

Yayında ilginç anlar! Ünlü doktor Ender Saraç, muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını bir bir saydı
Son Güncelleme: 19.09.2023 17:11

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Dr. Ender Saraç, muayene bile etmeden sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun hastalıklarını teşhis etti. Duydukları karşısında şaşkına dönen Kalaycıoğlu ise ''Şaka mısınız hocam siz?'' dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı Dr. Ender Saraç oldu. Bazı hislerinin kuvvetli olduğundan bahseden Saraç, sunucuyu muayene dahi etmeden hastalıklarını bir bir saydı.

"KARŞIMDAKİ İNSANA BAKTIĞIMDA BİRÇOK HASTALIĞINI GÖREBİLİYORUM"

Kalaycıoğlu'nun "Hastalıkları sezgileriyle mi teşhis ediyorsun?" sorusu üzerine konuşan Ender Saraç, "Belki buna çok tecrübe diyebilirim çünkü 200 bine yakın hasta baktım. Karşımdaki insana baktığında birçok hastalığını görebiliyorum. Mesela size baktığım zaman karaciğerinizde ikinci derece yağlanma, insülin direnci ile sol ve sağ böbrek arasındaki sorunu görebiliyorum ama bunu size söylemedim. Birçok şeyi görebiliyorum. Gece horlamanızı, uyku apnenizi, arada oynayan tansiyonunuzu... Onların hepsini biliyorum. Bunun şifasını verebilmekte mümkün. Bazı hisler açılıyor diyeyim. Ben sizin her şeyinizi biliyorum burada söylemediklerim de var" dedi.

Duydukları karşısında ağzı açık kalan Gökay Kalaycıoğlu ise "Şaka mısınız hocam siz? Bu doğaüstü bir olay. Muaneye bile olmadım. Ağzım açık kaldı şu an inanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

Gökay Kalaycıoğlu, Ender Saraç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yayında ilginç anlar! Ünlü doktor Ender Saraç, muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını bir bir saydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yayında ilginç anlar! Ünlü doktor Ender Saraç, muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını bir bir saydı - Son Dakika
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